Ce qui sera ouvert et fermé pendant la Journée nationale des patriotes

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion la Journée nationale des patriotes qui aura lieu le lundi 18 mai 2026, la Ville de Montréal modifiera les horaires de certains services.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés. Ils ouvriront de nouveau le mardi 19 mai.

Montréal met à la disposition des citoyens et citoyennes de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches virtuellement. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier sans devoir se déplacer. Les demandes soumises pendant le congé seront acceptées, mais traitées à partir du mardi 19 mai.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter l'article Jours fériés : bureaux, installations et services ouverts ou fermés?

Les collectes

Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues partout. Pour connaître les dates des collectes dans votre arrondissement, consultez Info-collectes ou communiquez avec le 311.

Les écocentres

Les écocentres seront fermés le lundi 18 mai selon l'horaire d'été habituel, soit six jours sur sept, de 8 h à 18 h. Pour plus de renseignements, consultez le site montreal.ca ou composez-le 311.

Installations sportives

Les installations sportives ont un horaire variable selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés ou à consulter montreal.ca avant de se déplacer.

Bibliothèques et Maisons de la culture

Les installations culturelles ont un horaire variable selon les arrondissements. Pour vérifier l'horaire ou connaître les coordonnées des installations, veuillez consulter le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture.

Espace pour la vie

Le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium sont ouverts le lundi 18 mai. Pour plus d'information, visitez le site espacepourlavie.ca.

Cour municipale

La cour municipale sera fermée le lundi 18 mai. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l'édifice du 775, rue Gosford. Les services numériques offerts par la cour municipale sont accessibles. Pour plus d'informations, consultez la section sur la cour municipale du site web de la Ville de Montréal.

Pour de plus amples renseignements sur les ouvertures et les fermetures des installations, la Ville de Montréal invite la population à consulter son site Internet ou à communiquer avec la Ville pour obtenir des informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]