Discussion publique dans le cadre des travaux prébudgétaires 2027 de la Commission sur les finances et l'administration

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - La Commission sur les finances et l'administration convie la population montréalaise à participer à la discussion prébudgétaire de la Ville de Montréal.

Dans le cadre de sa démarche prébudgétaire 2027, la Commission sur les finances et l'administration accueillera Monique Jérôme-Forget, ancienne présidente du Conseil du Trésor et ex-ministre des Finances, et Nicolas Marceau, professeur titulaire en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal et ex‑ministre des Finances et de l'Économie, afin qu'ils présentent à la population montréalaise les conclusions et les recommandations de leur rapport intitulé « Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose », issu du vaste chantier sur la fiscalité et les finances municipales de l'Union des municipalités du Québec.

Date : Mercredi 10 juin 2026,

à 13h - présentation du rapport « Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose » et périodes d'échanges

à 18h - (période d'échanges)



Lieu : Salle des Armoiries, hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6

Entrées place Vauquelin et rue Gosford

À la suite de la présentation du rapport, la parole sera donnée à la population et aux organisations afin de recueillir, dans un premier temps, leurs réactions au rapport, puis, en soirée, leurs opinions sur les priorités budgétaires de la Ville. Veuillez noter que Mme Jérôme-Forget et M. Marceau ne seront présents que pour la portion en après-midi.

La séance sera accessible par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. La documentation afférente à ce dossier sera également à retrouver sur la page web dédiée.

Accessibilité

L'hôtel de ville dispose d'une entrée accessible et de plain-pied du côté de la place Vauquelin et d'une salle de bain accessible;

La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite;

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected] .

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville de LaSalle. M. Nicolas Jolicoeur, conseiller d'arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que Mme Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville, en assument la vice-présidence.

Les membres sont : M. Alexandre Devaux-Guizani, conseiller de la Ville de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; Mme Amélie Cliche, conseillère d'arrondissement d'Outremont ; M. Gerlando Guarraggi, conseiller d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ; Mme Mercedez Plante, conseillère d'arrondissement d'Outremont ; Mme Michèle Tremblay, conseillère d'arrondissement de Verdun ; Mme Milany Thiagarajah, conseillère de la Ville de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ; M. Victor Esposito, conseiller de la Ville d'Ahuntsic-Cartierville ; Mme Josefina Blanco, conseillère de la Ville de Rosemont-La Petite-Patrie et M. Martin St-Jean, maire de la Ville de Beaconsfield.

Renseignements :

Pour tous renseignements et demande d'entrevue au sujet du rapport de Mme Monique Jérôme-Forget et de M. Nicolas Marceau sur la fiscalité municipale - Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose :

Léa Carrière, conseillère aux relations avec les médias,

T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]

Pour tout renseignement sur l'assemblée publique de la Commission sur les finances et l'administration :

Service du greffe

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6

Téléphone : 514 872-3000

[email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL

SOURCE Ville de Montréal