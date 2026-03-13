Montréal en mission économique et culturelle en Corée du Sud pour diversifier ses marchés

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Du 16 au 20 mars, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, dirigera sa première mission internationale en tant que mairesse, à Séoul et Busan en Corée du Sud, deux pôles majeurs d'innovation, de création et de technologies urbaines en Asie.

Pour Montréal, cette mission, organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et avec le soutien de la Ville de Montréal, renforcera les liens économiques, culturels et institutionnels entre Montréal et la Corée du Sud. Elle fera également la promotion de l'expertise montréalaise dans les secteurs créatifs et technologiques, tout en permettant d'explorer des solutions innovantes pour améliorer les services offerts aux citoyennes et citoyens, l'aménagement urbain et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les villes.

La délégation comptera une cinquantaine de participantes et participants, signe de la diversité et de la force de l'écosystème mobilisé pour cette mission.

« Notre administration croit au potentiel économique de notre milieu culturel, grâce, entre autres, à nos dynamiques communautés d'affaires et culturelles, qui sont de véritables partenaires pour notre administration. La Corée du Sud est aujourd'hui l'un des écosystèmes culturels et technologiques les plus excitants au monde. Montréal a tout à gagner à y renforcer sa présence. Cette mission représente une occasion stratégique de bâtir de nouveaux partenariats, de solidifier les liens existants, de soutenir le développement de nos créateurs et de nos entreprises innovantes, et de nous inspirer de ce qui se fait de mieux pour enrichir Montréal. En période de tensions commerciales et de diversification importante de nos partenariats économiques, Montréal doit se positionner pour accueillir et déployer ces nouvelles opportunités », a déclaré la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

« En créant des maillages B2B ciblés entre notre délégation et les leaders de Séoul et de Busan, cette mission permet aux entreprises et organisations de convertir leur audace créative en partenariats durables. Notre objectif est clair : propulser le génie montréalais là où se dessinent les tendances mondiales pour assurer la compétitivité à long terme de notre métropole », a souligné Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Véritable accélératrice de croissance, cette mission ouvre aux organismes artistiques et aux autres entreprises culturelles et créatives d'ici les portes d'un marché sud-coréen en pleine effervescence, assurément inspirant. En renforçant leur capacité à se projeter au-delà des frontières, nous bâtissons ensemble un écosystème culturel résilient, innovant et tourné vers le monde », a ajouté Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]