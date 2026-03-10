Meilleur accès aux installations sportives à Montréal - Une autre promesse de campagne tenue : le stationnement du complexe sportif Claude-Robillard redevient gratuit avec l'administration Martinez Ferrada

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada rétablit la gratuité du stationnement du complexe sportif Claude-Robillard, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette mesure, entrée en vigueur depuis le 4 mars 2026, vient donc concrétiser une autre promesse de campagne.

La gratuité s'applique aux 324 places du stationnement et est offerte de façon permanente. Cette mesure vise à améliorer l'accès aux installations sportives du complexe pour les Montréalais et Montréalaises.

Un pôle sportif majeur à Montréal

Construit lors des Jeux olympiques de 1976, le complexe sportif Claude-Robillard est aujourd'hui un important centre multisports de Montréal. Il permet la pratique d'une grande variété d'activités physiques et accueille à la fois des compétitions de haut niveau et des événements sportifs.

Le complexe met aussi à la disposition des Montréalaises et des Montréalais des installations sportives intérieures et aquatiques pour la pratique libre, en plus d'offrir des cours et des activités destinés aux athlètes de tous les niveaux.

« Rétablir la gratuité du stationnement du complexe sportif Claude-Robillard était une des promesses qu'on a faites aux familles, pour qui ça devenait un vrai casse-tête en termes d'organisation. À partir de maintenant, petits, grands et athlètes de tous les âges peuvent de nouveau s'y rendre plus facilement et profiter de toutes les activités qu'offre le complexe Claude-Robillard », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Le stationnement payant au complexe sportif Claude-Robillard avait provoqué une levée de boucliers bien compréhensible. C'était devenu une source de frustration de se rendre au complexe pour les gens d'Ahuntsic-Cartierville, mais aussi pour les Montréalaises et les Montréalais. L'ajout de parcomètres avait aussi créé un débordement vers les rues du quartier, augmentant la circulation rapide et rendant le stationnement difficile pour les résidentes et résidents. Le retour à la gratuité était une décision qui s'imposait : c'est un geste en support de la pratique des sports et cela apaisera la circulation dans nos petites rues résidentielles », a ajouté Maude Théroux-Séguin, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« Le complexe sportif Claude-Robillard est un lieu emblématique pour le sport à Montréal, et on doit s'assurer qu'il demeure accessible pour toutes et tous. Rendre le stationnement à nouveau gratuit était une décision d'autant plus pertinente dans le cadre de l'International Gymnix, la plus grande compétition de gymnastique au pays. En effet, nos athlètes et leur famille, qui font rayonner Montréal sur les scènes nationale et internationale, doivent pouvoir accéder facilement à nos installations sportives municipales », a ajouté Christine Black, élue responsable de la famille, des personnes ainées, de la jeunesse, du sport et des loisirs.

« C'est avec de la persévérance, du travail d'équipe et de la collaboration que nous arrivons aujourd'hui à cette annonce. Il y a deux ans, j'ai déposé une motion au conseil municipal et recueilli plus de 7 000 signatures de Montréalaises et Montréalais qui partageaient notre insatisfaction. Faire partie d'une administration qui écoute et qui passe à l'action, c'est une grande fierté », a indiqué Dimitrios Jim Beis, élu responsable de la sécurité et de la prévention.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

