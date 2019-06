Montréal, destination no 1 des congrès internationaux dans les Amériques pour une deuxième année consécutive

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Selon le prestigieux classement de l'Union des associations internationales (UAI) 2018, Montréal se classe au premier rang des villes ayant accueilli le plus de congrès internationaux dans les Amériques pour une deuxième année de suite. Le pouvoir d'attraction de la métropole a contribué à la tenue de 108 événements, devançant ainsi des villes comme New York, Washington, Buenos Aires et Toronto.

Classement des Amériques 2018 -- Union des associations internationales

Rang Ville Nombre d'événements 1 Montréal 108 2 Toronto 79 3 New York 57 4 Washington 39 5 Buenos Aires 38

Le rapport indique également que Montréal a accueilli 50 % de tous les événements internationaux tenus dans les grandes métropoles canadiennes, un résultat impressionnant! Ce résultat met en lumière l'importance du marché des congrès comme moteur économique et touristique pour la métropole.

« Le travail d'équipe et la collaboration hors pair des partenaires de l'écosystème montréalais continuent de générer des résultats exceptionnels, comme cette première position au classement des Amériques de l'UAI. Montréal est une ville très attrayante où il est facile de faire des affaires. Elle se distingue par la synergie entre tous les partenaires, l'excellence des services offerts par les experts locaux et la qualité des interactions avec les influenceurs des différents secteurs d'activités, sans oublier l'augmentation du nombre de vols qui la rend plus accessible que jamais », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Grâce à la coopération entre le secteur du tourisme d'affaires, les universités québécoises, et les principales grappes économiques de la métropole ainsi qu'à l'implication de sommités comme nos Ambassadeurs, Montréal accueille de nombreux événements d'envergure qui génèrent d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec, indique Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. Le Palais devient un vecteur de la créativité montréalaise et nous avons la ferme intention de générer toujours plus de retombées pour Montréal et le Québec en faisant rayonner les gens et le savoir-faire d'ici. »

Ce rapport prend en compte au-delà de 450 000 événements organisés dans plus de 12 500 villes et par près de 30 000 organisations internationales. Fondée en 1907 par Henri La Fontaine, lauréat d'un prix Nobel, et Paul Otlet, l'UAI détient une base de données de plus de 70 000 organisations dans 300 pays et territoires.

Montréal domine un autre important classement international

Selon l'International Congress and Convention Association (ICCA), Montréal est également parmi les destinations les plus prisées du monde pour l'accueil d'événements internationaux. Plaçant la métropole 1re en Amérique du Nord pour une troisième année consécutive et 2e dans les Amériques, tout juste après Buenos Aires, leur palmarès s'appuie sur une base de données comportant plus de 12 000 événements qui font alterner la tenue de leurs congrès dans au moins trois pays.

Des congressistes satisfaits

Par ailleurs, une fois les congrès confirmés, Tourisme Montréal et le Palais répondent aux attentes et exigences des organisateurs de congrès et à leurs délégués. En effet, un sondage réalisé par la firme de recherche Ipsos pour le compte de Tourisme Montréal révèle que 95 % des touristes d'affaires se sont dits satisfaits de leur expérience de séjour et que 98 % ont été satisfaits des installations de congrès à Montréal en 2018. Fait important, 84 % de ces touristes d'affaires ont l'intention de revenir pour passer un séjour d'agrément à Montréal ce qui témoigne de l'excellente réputation de la métropole.

