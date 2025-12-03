Montréal décerne le prix François-Houdé 2025 à la céramiste Mireille Gagnon

La Ville de Montréal saisit cette occasion pour renouveler son engagement à faire l'acquisition d'œuvres parmi les créations des finalistes afin d'enrichir sa collection et ainsi, contribuer à la reconnaissance et la mise en valeur des métiers d'art.

Mireille Gagnon, céramiste

Originaire de Québec, Mireille Gagnon est la créatrice derrière la marque d'objets pour la maison Margot. Bachelière en design graphique de l'Université Laval et ensuite diplômée de l'option céramique de la Maison des métiers d'art de Québec, elle allie ces deux disciplines complémentaires dans une pratique artistique en céramique, qui se démarque par son caractère formel, précis et minimaliste.

Une démarche qui repousse les limites de la matière

La démarche artistique de Mireille Gagnon s'inscrit dans une recherche constante pour repousser les limites de l'argile et révéler toute sa richesse. Inspirée par la dualité et le paradoxe, elle explore l'argile à travers la technique du moulage-coulage pour créer des pièces d'une grande justesse formelle. Son approche minimaliste met de l'avant la composition géométrique, où formes et proportions occupent une place centrale, et où la rigueur graphique dialogue avec la matérialité.

Son projet Composites, amorcé en 2023 grâce à une bourse de Première Ovation, illustre cette recherche. Il se compose de modules géométriques pouvant être assemblés de diverses façons, invitant à un jeu d'emboîtement et de juxtaposition. Les trois œuvres soumises pour le prix en sont des déclinaisons. Ce projet, qui conjugue artisanat et technologies numériques, a été présenté dans plusieurs contextes, dont Criterium, Souk MTL, et plus récemment à la Venice Design Week en Italie.

Selon les membres du jury, composé de cinq professionnels des métiers d'art, c'est pour sa rigueur exemplaire et sa précision remarquable que Mireille Gagnon a retenu leur attention. « Ses créations, à la croisée des métiers d'art et du design, se distinguent par une justesse formelle et une cohérence qui témoignent d'un sens exceptionnel de la composition et de la matérialité. »

Rappelons qu'à l'occasion de cette 29e remise de prix, le jury a sélectionné dix finalistes parmi les candidatures reçues :

Etty Anderson, céramiste;

Sécrétion-Féline : Diane Champagnat-Becker et Nicolas Forlini, souffleurs de verre;

Dylan Duchet, artiste verrier;

Mireille Gagnon, céramiste;

Samwell Guertin, artiste verrier;

Juliette Huneau, ébéniste;

Ysaline Lannes, designer de mode;

Marie Petit, maroquinière;

Malika Rousseau, joaillière;

Marielle Saucier, tisserande/brodeuse.

Citations

« Montréal brille par la créativité et la diversité de ses métiers d'art. Le prix François-Houdé est une occasion unique de célébrer la relève et de rapprocher ces artistes du public. Nous sommes fiers d'appuyer des talents qui repoussent les frontières de la matière et de l'imaginaire. Félicitations à Mireille Gagnon pour cette distinction bien méritée et bravo à l'ensemble des finalistes pour votre talent, votre audace et votre apport à la vitalité artistique de Montréal », a affirmé la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif, Andréanne Moreau.

« Le CMAQ est fier de s'associer à la Ville de Montréal pour célébrer la créativité et l'innovation des artistes de la relève en métiers d'art. Depuis près de trois décennies, le prix François-Houdé joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des jeunes créatrices et créateurs, en leur offrant une vitrine pour se faire connaître, développer leur réseau et partager leur savoir-faire avec le public. Cette reconnaissance unique contribue à propulser des talents remarquables et à faire rayonner les métiers d'art au Québec. Bravo à Mireille Gagnon pour cette distinction, et je vous invite toutes et tous à venir admirer ses œuvres et celles des finalistes au Salon des métiers d'art », a poursuivi Mariouche Gagné, directrice générale du Conseil des métiers d'art du Québec.

Exposition des œuvres

Le CMAQ présentera une exposition consacrée aux œuvres des finalistes de cette année ainsi que celles de la personne lauréate du prix 2024, le souffleur de verre Charlie Larouche-Potvin. Cette exposition se tiendra du 11 au 21 décembre 2025, au Salon des métiers d'art du Québec, au Palais des congrès de Montréal. Le vernissage des expositions aura lieu le soir de l'ouverture, le 11 décembre dès 18 h.

Le prix François-Houdé

Le prix François-Houdé a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres des jeunes artisans créateurs. Assorti d'une bourse de 5 000 $, il souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline. Ce prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

Pour en savoir plus sur l'édition 2025 : Prix François-Houdé

