Avis aux médias - Commémoration du 6 décembre 1989 : illumination des faisceaux lumineux

02 déc, 2025, 17:42 ET
MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de commémoration du 6 décembre 1989. La cérémonie se déroulera en présence de dignitaires, de survivantes et de familles des victimes.
Date :
Samedi 6 décembre 2025
Heure :
15 h - Accueil des médias, accréditation, sécurité
Lieu :
Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux
Pool média
En raison de contraintes logistiques, un service de caméra de type pool sera offert à l'ensemble des médias par Radio-Canada pour la cérémonie. Conséquemment, nous invitons les autres médias à utiliser les services du pool pour leurs images.
Informations à venir
Des informations et consignes supplémentaires sur la cérémonie seront transmises sous peu aux journalistes accrédités par la Ville.
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 263 999-8665; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]
