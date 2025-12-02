/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, recevra Stéphane Boyer, maire de Laval, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil/

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les membres des médias à une séance de prises d'images dans le cadre de la visite du maire de Laval, Stéphane Boyer, et de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, à l'hôtel de ville de Montréal.

À cette occasion, les médias pourront assister à courte prise de parole des trois personnes élues. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de période de questions.

DATE : Mardi 2 décembre 2025



HEURE : 10 h 30 : arrivée des médias, entrée Gosford

11 h : séance de prises d'images



LIEU : 275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7

Les membres des médias qui souhaitent assister à la séance de prise d'images doivent obtenir leur accréditation auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole., Ville de Montréal, [email protected]