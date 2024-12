Montréal décerne le Prix François-Houdé 2024 au souffleur de verre Charlie Larouche-Potvin

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), est ravie de remettre le prix François-Houdé 2024, assorti d'une bourse de 5 000 $, à Charlie Larouche-Potvin, souffleur de verre originaire de Montréal.

Pour l'occasion, la Ville de Montréal s'engage à nouveau à faire l'acquisition d'œuvres choisies parmi les créations des finalistes pour enrichir sa collection.

Charlie Larouche-Potvin (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Fables de verre, 2024 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Charlie Larouche-Potvin

Charlie Larouche-Potvin a obtenu, en 2020, son diplôme d'Espace Verre, où il fut membre également de l'atelier Fusion. Il a suivi plusieurs formations à l'international, incluant des formations à Murano, en Italie, où il a débuté son apprentissage avec le Maestro Davide Fuin. Il a été associé en résidence au Jam Factory en Australie et artiste invité au Sheridan College, en Ontario, et au Chrysler Museum, aux États-Unis. Son expertise des techniques vénitiennes lui a valu plusieurs bourses et prix, dont le prix du verre RBC de la Canadian Clay & Glass Gallery, en 2024.

Crédit portrait : Sydni Weatherson

Fables de verre, 2024 - Charlie Larouche-Potvin

Ces Fables de verre, triptyque de vases multifonctionnels, où formes et couleurs contemporaines se marient aux techniques vénitiennes traditionnelles dans une exploration de contrastes entre la transparence et l'opacité, présentent une composition délicate d'éléments décoratifs inspirés du lexique vénitien. Les pièces se veulent narratrices, proposant une étude des traditions, de l'histoire d'un art et d'une culture qui évolue au fil des ans. Une représentation, à la fois épurée et extravagante, de cette relation entre le passé et le présent, d'un jeu subtil et complexe oscillant entre l'histoire et la modernité. Une réflexion sur l'utilisation d'un médium et de son influence sur le développement d'un savoir-faire construit sur des centaines d'années de perfectionnement.

Crédit photo : Jérémie St-Onge

Pour cette 28e remise de prix, le jury, composé de 5 professionnels en métiers d'art, a sélectionné 9 finalistes parmi les candidatures reçues :

Ariane Valade , créatrice textile ;

, créatrice textile ; Charlie Larouche-Potvin , souffleur de verre ;

, souffleur de verre ; Sécrétion-Féline : Diane Champagnat-Becker et Nicolas Forlini , artistes du verre ;

et , artistes du verre ; Dorothée Bouliane, artiste verrier ;

Dylan Duchet , artiste verrier ;

, artiste verrier ; Joanie Guillemet, joaillière ;

Marielle Saucier , tisserande / brodeuse ;

, tisserande / brodeuse ; Ting-Fen Chin, joaillière / orfèvre ;

Ysaline Lannes, designer de mode.

Une mention d'excellence a été remise à Ting-Fen Chin, joaillière/orfèvre.

Citations

« La Ville de Montréal a à cœur d'offrir une visibilité à la relève, qui est partie prenante du foisonnement et de la richesse artistique de la métropole. Cela se concrétise notamment par la remise de reconnaissances comme le Prix François-Houdé, qui demeure une occasion unique de souligner et de promouvoir l'excellence artistique montréalaise. J'encourage d'ailleurs la population à aller à la rencontre de ces artistes dans le cadre de l'exposition de leurs œuvres. Un bravo tout spécial à Charlie Larouche-Potvin, dont le travail s'est illustré cette année », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Depuis 28 ans, le prix François-Houdé souligne l'excellence de la nouvelle création dans le domaine des métiers d'art à Montréal. Ce prix est une belle reconnaissance et un tremplin pour les artistes émergents. Je tiens à exprimer ma gratitude envers la Ville de Montréal, qui soutient activement la culture et la vitalité artistique de son territoire. La collaboration continue entre la Ville et le Conseil des métiers d'art du Québec est un pilier important pour la scène artistique montréalaise. Enfin, je remercie chaleureusement les membres du jury pour leur participation cette année et je félicite tous les finalistes, ainsi que la personne lauréate. Nous vous donnons rendez-vous à La Guilde le 30 janvier prochain pour le vernissage de l'exposition des œuvres sélectionnées cette année », a déclaré Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec.

Exposition des œuvres

Le CMAQ, en collaboration avec la galerie La Guilde, organise une exposition réunissant les œuvres des finalistes de cette année ainsi que celles des lauréats du Prix 2023, Sophie Gailliot et Richard Pontais, de l'Atelier C.U.B, gainière et ébéniste. Cette exposition sera présentée du 30 janvier au 15 mars 2025. Le vernissage de l'exposition aura lieu le 30 janvier 2025, à la galerie de La Guilde, située au 1 356, rue Sherbrooke Ouest.

Le Prix François-Houdé

Le Prix François-Houdé a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres des jeunes artisans créateurs. Assorti d'une bourse de 5 000 $, il souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline. Ce prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

Pour en savoir plus : Prix François-Houdé

