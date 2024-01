Montréal continue de soutenir les artistes montréalais en facilitant l'accessibilité aux ateliers d'artistes

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Montréal, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal (CAM), invite les artistes en arts visuels et en métiers d'art à déposer une demande au programme d'aide financière à l'occupation d'un atelier d'artiste d'ici le 31 mars 2024. La Ville réitère, par ce soutien financier, sa volonté de favoriser l'accessibilité à des ateliers d'artistes abordables, stimulant ainsi la mixité des quartiers montréalais.

Le programme, qui dispose d'une enveloppe de 735 000 $ pour 2024, offre un soutien financier aux artistes professionnel(-les) en arts visuels et en métiers d'art, locataires ou propriétaires d'un espace d'atelier (un immeuble ou une partie de l'immeuble), dans un immeuble non-résidentiel. Un montant de 13 $ par mètre carré est offert pour les espaces de création et un montant de 3 $ par mètre carré pour l'entreposage.

« La spéculation immobilière est un enjeu qui vient complexifier le travail des artistes et l'accès à des lieux de création propices. Nos artistes contribuent directement à la vitalité de notre ville, à la qualité de vie de nos quartiers et à l'attractivité de Montréal. Nous devons leur offrir toutes les chances de réussir et l'accessibilité à des ateliers d'artistes est cruciale. Ce programme fait déjà ses preuves, ayant permis de soutenir plus de 400 artistes qui se sont prévalus de la subvention l'an dernier », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Depuis cinq ans, l'équipe du Conseil agit, en complémentarité avec la Ville de Montréal, sur la question des ateliers d'artistes et des espaces de création. Plusieurs actions innovantes et concrètes ont été mises en place, dont la bonification du programme dont il est question, des formations, des guides, une cartographie des financements disponibles, un programme d'accompagnement par des groupes de ressources techniques (GRT), sans oublier le laboratoire d'innovation. À travers ces actions, le Conseil travaille activement à rassembler la communauté des artistes, les gouvernements et le secteur philanthropique pour aider, là où c'est nécessaire, pour que les artistes aient les moyens de créer et de vivre sur l'île de Montréal », a souligné la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.

Dépôt de candidatures d'ici le 31 mars 2024

Les candidatures au programme de subvention aux artistes professionnel(-les) en arts visuels et en métiers d'art doivent être transmises d'ici le 31 mars 2024, en complétant le formulaire en ligne disponible sur cette page.

Montréal agit pour la durabilité des ateliers d'artistes

Depuis 2020, le Service de la culture de la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal ont lancé conjointement plusieurs actions destinées à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes dans le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes. Deux appels à projets ont été lancés, en 2020 et en 2021, visant à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes pour de l'accompagnement par des groupes de ressources techniques visant la planification de projets immobiliers dans le but d'en assurer la pérennité. De plus, en partenariat avec Éducaloi, l'initiative Les baux et les arts offre des outils pour accompagner les artistes dans leurs démarches de location d'un atelier et couvre les nombreux aspects juridiques qui y sont associés.

De plus, en 2021 le programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes a été mis sur pied, en collaboration avec le Service de développement économique. Ce programme, financé conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, vise la protection et le développement d'ateliers d'artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art. Trois appels à projets ont été lancés et ont permis le soutien de 5 projets totalisant 21 M$.

La dernière action consiste à la mise en œuvre d'un laboratoire d'innovation sur les espaces de création, qui a réuni près d'une centaine d'acteurs de divers secteurs (immobilier, milieu culturel, économie sociale, etc.) lors d'un atelier de réflexion en automne 2023. Ce laboratoire, financé par Power Corporation, par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal ainsi que la Ville de Montréal, accompagnera une dizaine de projets jusqu'au printemps 2024. Il permet de mener des recherches-actions visant à pérenniser et à rendre plus abordable l'ensemble des lieux de création artistiques.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]