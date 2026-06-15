Montréal célèbre 20 ans à titre de Ville UNESCO de design - Deux décennies de créativité au service de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais

Aujourd'hui, ce réseau regroupe plus de 400 villes à travers le monde qui reconnaissent la créativité comme un levier stratégique de développement durable. Depuis 20 ans, cette désignation contribue à faire de Montréal une référence internationale où le design, l'architecture et la créativité participent activement au développement économique, à l'amélioration du cadre de vie et à l'innovation urbaine.

« La désignation de Montréal comme Ville UNESCO de design est une immense fierté. L'expertise des designers montréalais et le travail du Bureau du design jouent un rôle clé pour que Montréal se démarque à l'international comme étant une ville créative et engagée dans le développement durable. Plus que jamais, il faut miser sur l'innovation pour faire face aux grands défis urbains, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. Je tiens à remercier tous les artisanes et artisans qui contribuent à cette reconnaissance depuis 20 ans. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Un levier économique pour les entreprises d'ici

Au début des années 2000, alors que Montréal cherchait à renouveler ses moteurs de développement économique, le design et l'architecture se sont imposés comme des secteurs d'avenir. La désignation à titre de Ville UNESCO de design a contribué à structurer, soutenir et faire rayonner un écosystème qui compte aujourd'hui près de 20 000 professionnelles et professionnels dans la région métropolitaine.

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs initiatives phares ont permis de rapprocher le design du grand public, de soutenir les talents émergents et de démontrer la valeur économique de la créativité. Les Portes ouvertes Design Montréal ont permis à des milliers de personnes de découvrir les coulisses des studios et des firmes de design. Les Prix Commerce Design Montréal ont sensibilisé les commerçantes et commerçants à l'importance du design comme facteur de différenciation et de succès. CODE Souvenir Montréal a encouragé l'achat local en mettant en valeur des objets conçus et fabriqués ici, tandis que la Bourse Phyllis-Lambert a soutenu la relève en design et en architecture.

Plusieurs de ces initiatives ont inspiré d'autres villes du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, contribuant au rayonnement international de Montréal et à son positionnement comme métropole créative.

Un virage qualité dans la commande publique

Au-delà de son impact économique, la désignation a contribué à transformer la façon dont Montréal conçoit et réalise ses projets publics. En misant sur des processus favorisant l'innovation, l'émulation des idées et la qualité de conception, la Ville a progressivement fait du design et de l'architecture des leviers de transformation du cadre bâti montréalais.

Les retombées de cette approche sont aujourd'hui reconnues tant par les pairs que par le public. Depuis 2019 seulement, près de 50 prix d'excellence ont été attribués à une trentaine de projets municipaux d'architecture, d'architecture de paysage et de design urbain. Cette reconnaissance se reflète également dans l'appréciation grandissante des équipements publics montréalais. À titre d'exemple, l'achalandage annuel des bibliothèques de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a augmenté de 91 % à la suite de l'ouverture de la bibliothèque Maisonneuve. Un effet comparable est observé à Espace pour la vie, où les projets Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium ont contribué à une forte relance de la fréquentation.

Cette culture de la qualité s'est notamment concrétisée par le recours aux concours de design et d'architecture comme mode d'octroi de la commande publique. Favorisant l'accès à la commande, la diversité des propositions et l'évaluation des projets sur la base de leur qualité, ces démarches ont contribué à la réalisation d'équipements publics exemplaires. Avec plus de 60 concours réalisés en 20 ans, Montréal s'est imposée comme un pôle d'expertise reconnu en Amérique du Nord dans ce domaine.

Cette vision de la qualité s'est également traduite, en 2019, par l'adoption de l'Agenda montréalais pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. Cette démarche témoigne d'un engagement politique affirmé et transversal en faveur d'un cadre bâti de qualité, durable, inclusif et à échelle humaine.

Un moteur d'innovation pour répondre aux grands défis urbains

Au fil des années, le design s'est affirmé comme un puissant moteur d'innovation au sein de l'administration municipale. Cette contribution a été particulièrement visible durant la crise sanitaire, alors que le design a été mobilisé pour adapter rapidement les espaces publics, expérimenter de nouvelles approches et améliorer l'accessibilité de plusieurs services municipaux.

Aujourd'hui, cette fonction d'innovation est au cœur des actions du Bureau du design. Dans un contexte marqué par la transition écologique, la rareté des ressources et l'évolution des besoins urbains, la Ville travaille avec ses partenaires à accélérer l'adoption de pratiques de conception et de construction circulaires.

En collaboration avec l'écosystème montréalais, elle contribue notamment à cartographier les chaînes de valeur du réemploi et de l'économie circulaire en construction afin de mieux comprendre les freins à l'innovation et d'identifier les interventions les plus prometteuses. La participation au Réseau des villes créatives de l'UNESCO ainsi qu'à l'Alliance de Davos pour la qualité du bâti permet également à Montréal de bénéficier des meilleures pratiques internationales et d'accélérer le déploiement de solutions adaptées à ses réalités.

« La construction circulaire est un facteur de qualité en architecture, à la croisée de la préservation du patrimoine et de l'innovation. En s'appuyant sur l'expertise des entreprises montréalaises du secteur des industries culturelles et créatives, ainsi que sur les échanges au sein du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Montréal est bien positionnée pour développer, tester et déployer plus rapidement des solutions qui contribueront à façonner la ville de demain. »

- Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif

Une distinction qui appartient à toute une communauté

La désignation Montréal Ville UNESCO de design est le reflet d'une ambition collective portée depuis 20 ans par des milliers de designers, d'architectes, d'entreprises, d'institutions, d'organismes, de partenaires et de citoyennes et citoyens qui façonnent au quotidien une ville plus créative, inclusive et durable.

À l'occasion de ce 20e anniversaire, la Ville de Montréal souhaite souligner l'apport de celles et ceux qui ont contribué à l'obtention de cette reconnaissance et à son rayonnement au fil des années.

La Ville invite également l'ensemble de la communauté à afficher fièrement la signature Montréal Ville UNESCO de design sur ses projets, ses événements, ses publications et ses plateformes. Car cette désignation est l'affaire de toutes et tous. Chaque fois qu'elle est portée, partagée ou mise en valeur, elle gagne en force, en visibilité et en portée.

À propos du Bureau du design de la Ville de Montréal

Relevant du Service du développement économique, le Bureau du design agit comme catalyseur de créativité, d'innovation et d'excellence en design et en architecture. Il accompagne les projets municipaux, soutient l'écosystème local et contribue au positionnement de Montréal comme métropole culturelle et créative. Il est à l'origine de la désignation de Montréal à titre de Ville UNESCO de design et coordonne les actions qui en découlent au bénéfice de la collectivité.

Pour en savoir plus, consultez le site web designmontreal.com.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected] ; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]