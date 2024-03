Montréal annonce les projets de jardins communautaires et collectifs 2024

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal poursuit ses initiatives de développement de l'agriculture urbaine et annonce les projets de jardins communautaires et collectifs retenus pour la saison 2024. Longtemps affectés par un manque d'investissements, les 96 jardins communautaires, dont s'occupent chaque année 8 500 jardiniers et jardinières, continuent de profiter d'une cure de rajeunissement dans le cadre de la Stratégie d'agriculture urbaine de la Ville de Montréal. En 2024, plus de 1,7 M seront investis dans les 21 projets qui auront lieu dans 14 arrondissements.

Les projets de jardins communautaires et collectifs 2024 sont :

Nouveaux jardins collectifs N Arrondissement Jardin 1 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Fielding Vertical 2 Rosemont-La Petite-Patrie Bibliothèque de Rosemont 3 Sud-Ouest Campbell Ouest Réfection de jardins existants 4 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Cabrini Annexe 5 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Les Arpents Verts 6 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Belles-Roses 7 Saint-Laurent Bourbonnière 8 Saint-Laurent Robert-Mitchell 9 Saint-Laurent Roman-Zyntynsky 10 Sud-Ouest Dent Verte 11 Ville-Marie 50 citoyens 12 Ahuntsic-Cartierville Deschamps Nord 13 Anjou SHEVA 14 Anjou Des Roseraies 15 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Sainte-Marthe 16 Verdun Adrien-D.-Archambault

Aménagement de nouveaux jardins communautaires 17 Lachine Soeurs de Sainte-Anne 18 Saint-Léonard Jean-Rivard 19 Ville-Marie Ambroise-Casale 20 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Petit-Vernot 21 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Inclusif Villeray

« L'engouement de la population montréalaise pour le jardinage ne fait aucun doute. Les personnes inscrites sur les listes d'attente pour un jardinet peuvent parfois atteindre sept ans dans certains arrondissements. Depuis 2022, notre engagement à investir 10 M$ sur 10 ans, à raison de 1 million de dollars par année, a permis de réaliser 45 projets, dont 1 projet de nouveau jardin collectif, 40 projets de réfection de jardins existants et 4 projets d'aménagement de nouveaux jardins communautaires. Au total, 300 nouveaux espaces de jardinage dont 37 accessibles universellement dont été mis à la disposition des citoyennes et es citoyens montréalais. Le tout dans 14 arrondissements », a déclaré la responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal, Maja Vodanovic.

« Nos jardins communautaires et collectifs publics sont des espaces vivants, des espaces de rencontre pour les communautés. On y échange des trucs, on renforce nos liens. Notre administration veut rendre le jardinage plus accessible et plus agréable dans les quartiers. En soutenant la production locale de fruits et de légumes, on favorise l'autonomie alimentaire en ville. Verdir la ville et lutter contre les îlots de chaleur, c'est une réponse concrète aux enjeux complexes de protection de la biodiversité », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

