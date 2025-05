Loger +, Montréal présente des progrès en habitation grâce aux mesures d'accélération

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ -Déterminée à accélérer et faciliter la construction de logements sur son territoire, la Ville de Montréal présente les progrès et les résultats préliminaires obtenus en matière d'habitation grâce aux mesures d'accélération mises en place durant la dernière année. La Ville a harmonisé ses normes de service pour l'émission de permis pour l'ensemble de ses arrondissements.

Progrès et perspectives

Malgré un ralentissement du marché en 2023 et 2024, Montréal a atteint plus de 44 000 mises en chantier au cours des cinq dernières années, une moyenne annuelle de 8 852, dépassant la moyenne d'environ 7 400 unités par année depuis 2002. Malgré le recul des mises en chantier en 2024, 11 000 unités de logement ont été livrées l'an dernier à Montréal, marquant un record historique.

Par ailleurs, le marché montre des signes encourageants. Depuis le début de 2025, Montréal a enregistré 1 431 mises en chantier au premier trimestre, soit une augmentation de 58 % par rapport à 2024. Les permis émis représentent près de 4 000 nouveaux logements, dont 77 % ont été octroyés pour des projets de 50 logements et plus. Les demandes de permis déposées et encore à l'étude représentent, quant à elles, plus de 3 000 nouveaux logements, dont 87 % pour des projets de 50 logements et plus.

Norme de service de 120 jours

Le premier jalon majeur de ce chantier a été d'établir une norme de service pour les projets résidentiels de plein droit, assorti d'un délai cible de maximum 120 jours ouvrables. Cette norme, implantée depuis le 1er novembre 2024 dans six arrondissements pilotes (LaSalle, Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Verdun et Ville-Marie), est désormais appliquée à tous les arrondissements depuis le 1er janvier 2025.

À la fin de la présente année, il sera possible de mesurer et comparer les délais dans l'ensemble des arrondissements.

Article 93 du PL31

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (PL-31), une dizaine de projets, totalisant plus de 2 400 logements, ont été accélérés grâce à l'utilisation de ce superpouvoir par la Ville de Montréal. Une autre dizaine de projets, totalisant plus de 4 000 logements, sont en cours d'étude et en passage aux différentes instances municipales. L'utilisation de ces nouvelles mesures permet à la Ville de Montréal d'accélérer tous les types de projets, et principalement les projets dérogatoires.

Ces nouvelles dispositions législatives en matière d'habitation sont en vigueur depuis février 2024, et permettent de faciliter la réalisation de projets résidentiels, notamment les logements sociaux et abordables, ainsi que les projets mixtes de trois logements ou plus.

La Ville de Montréal continue de travailler à l'harmonisation des normes et des données, tout en utilisant l'ensemble des outils disponibles afin de faciliter et d'accélérer la construction résidentielle à Montréal. Les autorisations réglementaires d'aujourd'hui sont les mises en chantier de demain, et la Ville montre des signes encourageants pour l'avenir du marché immobilier.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes mises en place pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais. Elle est axée sur la construction de nouvelles unités et sur la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation en provenance des milieux privé et communautaire.

