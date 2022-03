Montréal accueillera le Symposium Virtuoso® en mai 2023

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ -Tourisme Montréal et ses partenaires sont fiers d'annoncer que le Symposium Virtuoso®, organisé par le meneur de l'industrie du voyage de luxe et expérientiel, se déroulera à Montréal du 15 au 21 mai 2023. Cet événement rassemble annuellement plus de 400 délégués locaux et internationaux pendant quatre jours pour se rencontrer et échanger sur le secteur, tout en découvrant la destination hôte.

Le réseau Virtuoso® réunit, sur invitation seulement, plus de 2000 agences de voyage, hôtels, lignes de croisières, tours opérateurs et autres partenaires issus de plus de 100 pays à travers le monde. Ses 22 000 conseillers d'élite font usage de leur expertise et leur réseau de contacts pour créer des voyages sur mesure pour ses clients, incluant des expériences uniques, un traitement VIP et des accès particuliers. Montréal, la ville hôte, comporte quatre établissements membres, soit Fairmont Le Reine Elizabeth, le Ritz-Carlton Montréal, le Four Seasons Hôtel Montréal et Le Mount Stephen Hôtel.

Montréal est une destination indéniable pour accueillir le Symposium Virtuoso®. Les visiteurs locaux et internationaux disposent d'un choix enviable d'établissements d'hébergement uniques et d'installations de classe mondiale. Son offre diversifiée d'expériences luxueuses et authentiques fait de Montréal une métropole culturelle aux airs européens qui rayonne à travers le nord-est américain. Grâce à un terroir développé et des produits locaux à l'année, la destination aspire à être reconnue comme capitale de la gastronomie en Amérique du Nord. Accueillant plus de 11 millions de touristes d'agrément et d'affaires par année, Montréal est en première place pour la tenue d'événements internationaux en Amérique depuis quatre ans.

« Tourisme Montréal est fier d'accueillir le Symposium Virtuoso® à Montréal en mai 2023. Notre destination est un choix naturel grâce à son offre diversifiée d'expériences luxueuses et authentiques, sa riche scène culturelle, sa gastronomie reconnue, ses installations de classe mondiale et ses établissements d'hébergement uniques. Je remercie nos partenaires pour leur collaboration et le réseau Virtuoso®, puisque la venue de cet événement contribue à la réputation enviable de Montréal et d'en faire une destination luxueuse de classe mondiale. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Je tiens à féliciter Tourisme Montréal et les nombreux partenaires qui ont collaboré pour sortir gagnants du processus concurrentiel et accueillir le symposium Virtuoso 2023 à Montréal. Des événements comme ceux-ci offrent une occasion cruciale de tisser des liens avec les décideurs influents de l'industrie du voyage de luxe et nous aident ainsi à exploiter le plein potentiel du Canada comme destination touristique en attirant des invités à valeur élevée. Nous sommes impatients d'accueillir les délégués du symposium Virtuoso, qui apportera beaucoup de valeur à court et à long terme à Montréal et au Canada. »

- Marsha Walden, présidente-directrice générale, Destination Canada

« Avec près de deux milliards de dollars en retombées annuelles avant la pandémie, le tourisme d'affaires est un levier essentiel pour la vitalité économique des villes et régions du Québec. Dans un contexte de compétition intense sur les marchés touristiques internationaux, la tenue d'un événement de l'envergure du Symposium Virtuoso® envoie un message de relance qui est fort et qui illustre la qualité de nos installations. La tenue de cet événement représente une fierté pour l'industrie touristique québécoise et contribuera directement à repositionner notre destination comme étant une incontournable pour planifier un événement de calibre international. »

- Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Au nom d'Accor Hospitalité; spécifiquement les hôtels Fairmont & Sofitel, je suis absolument ravi que Montréal accueille le Symposium Virtuoso en mai 2023! Après avoir moi-même assisté à plusieurs semaines du voyage Virtuoso, je comprends l'importance de l'engagement envers les voyages de luxe. Je sais que les entreprises du voyage de luxe qui participeront au symposium seront absolument enchantées de Montréal en tant que destination, de ses habitants et de son charme. Leurs clients remercieront à leur tour leur partenaire de voyage Virtuoso et voudront revenir encore et encore. »

- David Connor, Vice-Président régional est du Canada et Directeur général, Fairmont Le Reine Elizabeth

« Au nom des Dames et Messieurs du Ritz-Carlton Montréal, nous sommes impatients d'accueillir le Symposium Virtuoso 2023 à notre propriété. À bientôt! »

- Andrew Torriani, Président Directeur Général, Ritz-Carlton Montréal

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme ville hôte du Symposium Virtuoso 2023. C'est un privilège de pouvoir présenter Montréal au premier réseau de l'industrie des voyages de luxe. Nous sommes impatients de pouvoir échanger autour du dynamisme de cette grande ville. »

- David Wilkie, Directeur Général du Four Seasons Hôtel Montréal

« Quelle nouvelle incroyable! Au nom de l'hôtel Le Mount Stephen, fier membre de Leading Hotels of the World®, je tiens à exprimer à quel point nous sommes heureux d'accueillir le Symposium Virtuoso® dans notre belle et vibrante ville de Montréal. »

- Massimo Urzillo, Directeur général, Le Mount Stephen

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

