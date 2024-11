MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'Association internationale de génie parasismique (International Association for Earthquake Engineering, IAEE) a sélectionné Montréal pour accueillir la 19e édition du Congrès international Earthquake Engineering 2028 (WCEE 2028). Du 1er au 6 octobre 2028, près de 3 200 spécialistes du monde entier se réuniront au Palais des congrès de Montréal pour cet événement majeur, qui génèrera des retombées intellectuelles significatives et près de 7 millions de dollars en retombées économiques pour Montréal et le Québec.

Ce succès résulte d'une étroite collaboration entre le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal, et offre une occasion unique pour Montréal et le Québec de se positionner dans ce domaine essentiel de l'ingénierie et de la résilience sismique. Il s'agira en effet de la deuxième fois seulement que le congrès se déroulera au Canada, après l'édition de 2004 à Vancouver.

L'événement montréalais sera le premier à bénéficier de deux nouveaux fonds gouvernementaux mis en place dans la dernière année pour attirer des congrès internationaux d'envergure au Canada et au Québec. Il s'agit du Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI), administré par Destination Canada, et du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international (FSTAI), initié par le ministère du Tourisme du Québec. Outre l'appui financier gouvernemental, l'accessibilité de Montréal, l'engagement du Palais des congrès, et le dynamisme du tissu universitaire et industriel ont été des facteurs décisifs. Ces atouts ont fait pencher la balance en faveur de Montréal face à des villes comme Guadalajara (Mexique), Taipei (Taïwan), Los Angeles (États-Unis), Auckland (Nouvelle-Zélande) et New Delhi (Inde).

Un effort canadien collégial et paritaire

La candidature de Montréal, présentée et retenue en juillet 2024 à Milan lors du dernier congrès WCEE, s'est distinguée notamment grâce à une proposition budgétaire soigneusement structurée et à fort impact social. Des montants significatifs ont ainsi été présentés pour favoriser la participation de délégués de pays moins nantis et pour soutenir un programme du Groupe de la Banque mondiale visant à renforcer la résilience sismique des écoles dans les zones à risque.

À Milan, Elissa Golberg, ambassadrice du Canada en Italie, et Laurence Fouquette-L'Anglais, déléguée du Québec à Rome, ont exprimé le soutien des gouvernements canadien et québécois en faveur d'une candidature montréalaise symbolisant un effort conjoint entre le Québec et la Colombie-Britannique, le monde universitaire et la sphère industrielle. Composé de 8 expertes et 8 experts, assurant ainsi la représentation des femmes en génie parasismique, le comité canadien est dirigé par les professeurs Carlos Ventura (University of British Columbia) et Marie-José Nollet (École de technologie supérieure), et coordonné par la professeure Sanda Koboevic (Polytechnique Montréal). Ce comité paritaire a joué un rôle essentiel dans l'obtention du WCEE 2028.

Organisée par l'Association Canadienne du Génie Parasismique et de la Sismologie (ACGPS), la conférence mondiale réunira les spécialistes, chercheurs, ingénieurs et entreprises œuvrant en génie parasismique sur le thème « COLLABORER, APPRENDRE, INNOVER ET METTRE EN ŒUVRE : Construire ENSEMBLE un monde plus sûr et plus résilient ».

Accueillir le WCEE en 2028 constitue une opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur l'expertise locale en génie parasismique et faire avancer les connaissances en matière de prévention et de résilience sismique. Le Canada, qui enregistre environ 1 500 tremblements de terre par an - dont plus de 1 000 dans l'ouest du pays où les villes de Vancouver et de Victoria sont particulièrement exposées - profitera de cette plateforme mondiale pour renforcer la sécurité et la résilience des communautés face aux séismes.

Citations

« C'est un honneur pour moi d'avoir coprésidé ce comité promoteur composé d'expertes et d'experts de diverses universités canadiennes, avec une parité remarquable entre femmes et hommes. Huit femmes sur seize membres ont contribué à l'élaboration de cette candidature, une première dans le cadre d'un comité organisateur dans le domaine du génie parasismique. La diversité est l'un des thèmes centraux de la conférence, exploré sous de multiples angles, et nous avons su y faire honneur en le reflétant également dans la composition de notre comité. » - Marie-José Nollet, ing., Ph.D., doyenne des études et professeure à l'École de technologie supérieure (ETS)

« Travailler avec l'équipe du Palais des congrès sur ce dossier de candidature a été un véritable privilège et une expérience très enrichissante. Ce parcours fut marqué de rencontres inspirantes et de coups de cœur professionnels. Remporter ce processus face à d'aussi grands acteurs est une immense fierté, mais ce qui me réjouit encore plus, c'est de savoir que ce congrès aura un impact positif et durable sur nos étudiants, nos professeurs, nos chercheurs et contribuera au rayonnement du Québec. C'est une chance inouïe d'accueillir ce congrès à Montréal, une région sujette aux activités sismiques, qui sera ainsi informée et sensibilisée. » - Nathalie Roy, ing., Ph.D., professeure à l'Université de Sherbrooke

« L'obtention du WCEE 2028 est une occasion exceptionnelle de rencontres, d'apprentissage, de réseautage et de visibilité pour Montréal et le Québec. Cette conférence mondiale apportera des retombées intellectuelles et économiques significatives et laissera un héritage durable dans la communauté. En accord avec notre mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social du Québec, le WCEE 2028 favorisera l'échange de connaissances dans une perspective de développement durable. Nous sommes honorés d'accueillir cette 19e édition et remercions sincèrement tous les experts et expertes, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à ce succès. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Notre équipe Événements d'affaires Montréal a accompli un travail exceptionnel en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal pour attirer le congrès WCEE dans notre métropole. Les réalisations montréalaises en ingénierie nous positionnent fièrement à l'échelle mondiale, faisant de Montréal le choix évident pour ce congrès crucial. La tenue de cet événement en 2028 enrichira notre réputation de ville universitaire de recherche et de savoir, ainsi que de destination de choix pour les rencontres internationales. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]