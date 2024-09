Montréal accueille la Coupe des Présidents 2024

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal accueillera, du 24 au 29 septembre, la Coupe des Présidents, au Club de golf Royal Montréal, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Ce prestigieux tournoi réunira les meilleurs golfeurs au monde. Environ 30 000 spectatrices et spectateurs sont attendus chaque jour.

Pour des raisons de logistique et de sécurité, un système de triage permettant de limiter le nombre de véhicules sur L'Île-Bizard sera mis en place pendant la durée du tournoi. Ainsi, seuls les véhicules munis de la vignette autocollante de l'événement seront admis sur l'île, autant par le pont Jacques-Bizard que sur le traversier faisant le lien avec Laval.

Les spectatrices et les spectateurs sont ainsi invités à utiliser le transport en commun, alors que des navettes gratuites partiront du métro Côte-Vertu et d'autres lieux du centre-ville.

Des navettes feront également le lien entre quatre stationnements désignés par le promoteur et le lieu officiel de l'événement. Afin de planifier leurs déplacements, les participantes et les participants sont priés de consulter le site internet du promoteur ou celui de la Ville, notamment pour les déplacements actifs.

Mentionnons que pour assurer une cohabitation optimale entre le tournoi de golf et les travaux de construction du nouveau pont Jacques-Bizard, la Ville de Montréal a demandé le retrait de plusieurs entraves sur les axes routiers stratégiques, notamment sur le boulevard de Pierrefonds, entre la rue Sainte-Anne et le boulevard Saint-Jean.

« Montréal est fière d'accueillir, pour la 2e fois en 17 ans, la prestigieuse Coupe des Présidents. Cet événement sportif international met en vedette les meilleurs golfeurs du monde et contribuera au rayonnement de Montréal et à son statut de ville sportive de renommée mondiale. La Ville de Montréal est fière d'offrir son soutien aux organisateurs de cet important tournoi pour qu'ils en fassent un succès. Cet événement prestigieux doit accueillir 30 000 personnes chaque jour, qui découvriront L'Île-Bizard et le magnifique Club de golf Royal Montréal, le plus ancien club de golf en Amérique du Nord », a expliqué Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs.

Pour plus de détails, consultez le site Montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]