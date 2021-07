Montréal accorde un soutien financier de plus de 150 000 $ à 2 organismes afin d'offrir des loisirs de qualité aux enfants et aux personnes à mobilité réduite et lourdement handicapées

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer un soutien financier aux organismes AlterGo et l'Étoile de Pacho afin d'appuyer leur mission auprès des personnes à mobilité réduite et des enfants lourdement handicapés. Ainsi, une contribution de 150 000 $ est accordée à AlterGo pour la réalisation du projet Concertation en accessibilité universelle en loisir.

Additionnellement, une enveloppe de plus de 13 000 $ est accordée à l'Étoile de Pacho pour la poursuite du projet Loisir à domicile pour enfants sévèrement handicapés. Ce financement est issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Les deux initiatives visent à offrir à toutes et à tous, peu importe leurs limitations, une variété et une disponibilité d'activités de sports, loisirs et culture de qualité.

« La Ville a une grande responsabilité dans la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées et va continuer de faire de l'accessibilité universelle une priorité. Tous les jours, nous réfléchissons aux meilleures façons de lutter contre le capacitisme et les discriminations systémiques afin d'assurer l'intégration, la sécurité et l'épanouissement de toutes et de tous. En nous associant avec ces organismes phares, qui ont fait leurs preuves et qui connaissent mieux que quiconque la réalité sur le terrain, nous posons un geste concret qui aura un impact tangible sur la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais », a mentionné Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.

« AlterGo est reconnaissante de poursuivre cette collaboration significative avec la Ville de Montréal. Ce projet contribuera aux actions de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle, notamment en dressant un portrait de tout le travail accompli depuis 2011, et en favorisant la collaboration sur le territoire. Il est important de poursuivre les efforts afin d'améliorer l'accès équitable au loisir pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens montréalais », a ajouté Maxime Gagnon, président-directeur général d'AlterGo.

Le projet d'AlterGo vise à soutenir les efforts de concertation en accessibilité universelle afin de s'assurer que les besoins des citoyennes et citoyens, des organismes et de la Ville soient travaillés en complémentarité et de façon collaborative afin de faire une réelle différence dans la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et dans leur accès à des activités de loisir diversifiées et de qualité. Il permettra de soutenir le développement de l'accessibilité universelle pour favoriser un accès équitable aux loisirs pour toutes et tous.

Le projet de l'Étoile de Pacho vise quant à lui à mettre sur pied un programme de loisir à domicile qui permettra à des enfants lourdement handicapés, qui ne bénéficient d'aucune forme de loisir, de profiter de moments d'activités, à raison de quelques heures par semaine, afin qu'ils et elles puissent vivre un été de jeu et de plaisir.

