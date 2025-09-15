Visuel disponible ici

Chapitre Bois-Franc

SAINT-LAURENT, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - C'est en présence de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, que MONTONI a donné aujourd'hui le coup d'envoi officiel des travaux de CHAPITRE Bois-Franc. Représentant un investissement de 100 M$, ce développement d'envergure prendra place à deux pas de la station Bois-Franc du REM. Le projet comptera plus de 300 unités, allant du studio aux maisons de ville -- une offre locative variée, pensée pour répondre aux besoins des modes de vie d'aujourd'hui.

Connecté et actif

Stratégiquement situé à l'angle des boulevards Henri-Bourassa Ouest et Marcel-Laurin, CHAPITRE Bois-Franc s'inscrit au cœur d'un pôle de mobilité en pleine effervescence, où chaque déplacement devient plus fluide, durable et connecté. Le projet s'élèvera à deux pas de la station Bois-Franc du REM, permettant de rejoindre le centre-ville de Montréal en 15 minutes et l'aéroport Montréal-Trudeau en seulement 9 minutes.

Deux projets d'envergure annoncés par la Ville de Montréal, le Réseau express vélo (REV) et le Service rapide par bus (SRB) viendront prochainement enrichir l'offre de transport actif du secteur, favorisant une accessibilité accrue. Pensé pour maximiser le confort des résidents, le projet intègre également une porte cochère piétonne sécurisée, assurant une circulation fluide vers le REM.

L'art de vivre en toute tranquillité

Pensé pour le confort, la sécurité et la sérénité de ses résidents, CHAPITRE Bois-Franc offrira un véritable havre de quiétude, à la fois chaleureux et apaisant. De grandes fenêtres laisseront entrer une abondante lumière naturelle et offriront des vues dégagées sur le quartier. Chaque logement sera réalisé avec des matériaux durables et de qualité, conçus pour assurer un cadre de vie agréable au quotidien.

Les espaces communs, notamment une terrasse panoramique au 13ᵉ étage, une salle d'entrainement moderne et 5 000 pi² de toits végétalisés enrichiront l'expérience résidentielle, en créant des lieux propices à la détente et à la convivialité au cœur du milieu urbain. Visant les normes environnementales les plus rigoureuses de l'industrie, le projet consacrera 30 % de sa superficie aux espaces verts, dont 25 % seront dédiés à des aménagements favorisant la biodiversité, au-delà des surfaces gazonnées.

La sécurité a également été intégrée à la conception du projet, grâce à des mesures adaptées qui assurent la tranquillité d'esprit des occupants. Une application mobile dédiée viendra simplifier la vie quotidienne : communication centralisée, réservations d'espaces et services accessibles en quelques clics.

« CHAPITRE Bois-Franc illustre notre ambition de développer des milieux de vie durables, ancrés dans des quartiers dynamiques et connectés. Avec sa proximité immédiate au REM et son intégration harmonieuse à un environnement riche en services et en espaces verts, ce projet est parfaitement aligné avec notre vision. Nous connaissons bien Saint-Laurent pour y avoir réalisé de nombreux projets, mais c'est notre première incursion résidentielle dans l'arrondissement, et quelle belle façon d'y faire notre entrée. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

Ancré dans un quartier d'exception

CHAPITRE Bois-Franc prend place au cœur de l'un des quartiers les plus prisés de Saint-Laurent, reconnu pour son urbanisme réfléchi, sa qualité de vie et son intégration harmonieuse à la nature. Le quartier Bois-Franc offre un cadre verdoyant -- plus de 30 % de sa superficie est dédiée aux parcs, plans d'eau et espaces publics -- ainsi qu'une infrastructure propice aux déplacements actifs.

Commerces, écoles, restaurants, installations sportives et culturelles comme le Complexe sportif de Saint-Laurent ou la Bibliothèque du Boisé complètent ce milieu de vie. En s'implantant dans ce quartier exemplaire, CHAPITRE Bois-Franc s'inscrit dans une communauté vivante, et connectée.

« Je me réjouis d'accueillir CHAPITRE Bois-Franc à Saint-Laurent, au cœur du nouveau quartier TOD Bois-Franc que nous développons autour de la future station du REM. En visant des certifications LEED Or et Carbone Zéro caractérisées notamment par l'utilisation de matériaux durables, l'aménagement de nombreux espaces verts et de toits végétalisés, ce projet correspond aux standards de développement durable exigés sur notre territoire. Comme annoncé dans notre Plan stratégique 2026-2029, nous voulons créer des milieux de vie inclusifs et de qualité répondant aux besoins de notre population et des nouvelles familles arrivantes. Avec des accès rapides et sécuritaires aux transports collectifs et une architecture contemporaine, nul doute que cette construction contribuera pleinement au bien-être de la communauté. J'en profite pour souligner l'implication et le travail de MONTONI, partenaire immobilier de longue date à Saint-Laurent. »

- Alan DeSousa, maire

Saint-Laurent

Appuyer ceux qui œuvrent au cœur de la communauté

Le Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent était également présent lors du lancement du projet. Pour souligner leur engagement envers la communauté laurentienne, la Fondation MONTONI leur remettra un don de 10 000 $. Ce soutien contribuera à la mission essentielle du Centre : offrir aux enfants vivant en situation de grande vulnérabilité un refuge sécurisant pour mieux grandir. Ce geste s'inscrit dans l'engagement de MONTONI à contribuer concrètement au bien-être des communautés où il choisit de s'établir.

Pour en savoir plus ou pour faire un don.

