Monter à bord par l'avant et perception des titres : un retour graduel à la normale

À compter du 1er août 2020, la majorité des autobus sur le réseau seront munis d'une paroi de protection entourant la zone de conduite. Cette paroi, faite de polycarbonate, est la plus translucide possible afin d'assurer le maximum de visibilité tout en permettant de protéger nos chauffeurs et nos chauffeuses, ainsi que notre clientèle.

Citation de Guy Picard, directeur général de la STL

« La sécurité de nos chauffeurs et de nos chauffeuses, ainsi que celle de notre clientèle, est la priorité de la STL. Nous considérons qu'avec les mesures prises dans les dernières semaines telles l'installation de parois en polycarbonate, la zone de conduite et l'obligation du port du couvre-visage, notre clientèle pourra, en toute sécurité, recommencer à embarquer par l'avant dans nos véhicules. »

Reprise de la perception à l'avant

L'embarquement par l'avant signifie également que nos boîtes de perception seront à nouveau accessibles à la clientèle. Comme à l'habitude, les usagers pourront valider leur titre à leur entrée à bord. Nous souhaitons d'ailleurs réitérer que, sur l'ensemble de notre réseau, les usagers doivent en tout temps avoir en leur possession un titre de transport valable. Le paiement d'un passage unique en argent comptant ou par carte de crédit sera aussi à nouveau disponible.

Afin de respecter les recommandations de la Santé publique et pour favoriser la distanciation physique, nous invitons nos usagers à se procurer leur titre de transport dans plus de 40 différents points de service :

Titres mensuels STL d'août en vente à compter du 20 juillet dans tous nos points de vente

Titres TRAM d'août déjà en vente en billetterie métropolitaine et dès le 20 juillet dans les autres points de vente

Nous souhaitons également rappeler à notre clientèle l'obligation du port du couvre-visage en tout temps à bord de nos autobus, ainsi que dans l'enceinte de nos terminus. Des messages sur l'afficheur numérique à l'avant de nos autobus rappelleront à nos usagers de porter le couvre-visage à bord, ainsi que le retour graduel de l'embarquement par la porte avant.

Pour connaitre toutes les mesures en place, visitez le bit.ly/STL-COVID19

