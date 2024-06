Montée de la violence : la CAQ continue de nier le problème

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Malgré des chiffres alarmants confirmant une hausse marquée de la violence au Québec, la CAQ a voté contre une motion présentée par la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, demandant la tenue d'un sommet sur le sujet, et ce, dès l'automne prochain.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis s'inquiète du déni dans lequel se cache le ministre caquiste de la Sécurité publique qui se contente de faire étalage de millions de dollars dépensés dans des solutions qui ne donnent aucun résultat. C'est pourquoi elle demande la tenue d'un grand sommet national afin d'entendre notamment des chercheurs, les forces de l'ordre, les écoles et les municipalités sur cette montée de la violence dans toutes les régions du Québec.

La motion de Mme Maccarone fait aussi état de chiffres éloquents tels que :

Hausse des crimes contre la personne de 13% sur le territoire de la Métropole et de 6,5% à Québec, entre 2022 et 2023;

2023; Augmentation de 52% des incendies criminels depuis 2018, à Montréal;

Augmentation de 38 % des crimes violents, à Québec depuis 2019;

65 % des Montréalais estiment que leur ville est moins sécuritaire depuis 5 ans.

La porte-parole de l'opposition officielle rappelle enfin que le ministre a le devoir d'agir pour rassurer la population. Ce n'est pas en minimisant le problème qu'il y arrivera, estime-t-elle.

« Les chiffres sont préoccupants. Personnellement, je suis très inquiète, non seulement de la montée de la violence confirmée par des données probantes, mais surtout par la désinvolture de François Bonnardel qui considère toujours le phénomène comme des événements isolés. La population se sent de moins en moins en sécurité et le gouvernement caquiste refuse même d'écouter les acteurs impliqués afin de trouver des pistes de solutions. Le ministre dit qu'il met de l'argent mais rien ne fonctionne, au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

