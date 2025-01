Montée de l'intolérance dans les écoles - Le GRIS-Montréal et la FCPQ lancent un appel à l'action

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du colloque annuel de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation, le GRIS-Montréal et la FCPQ s'unissent pour partager leurs inquiétudes par rapport à la montée de l'intolérance des jeunes envers les personnes LGBTQ+. Les résultats d'une étude menée par le GRIS-Montréal, basée sur plus de 35 000 questionnaires complétés par des élèves du secondaire dans plusieurs régions du Québec, révèlent une hausse préoccupante de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre.

« Entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami ou meilleure amie a doublé. Il passe de 15,2 % à 33,8 % pour une amie lesbienne et de 24,7 % à 40,4 % pour un ami gai », explique Gabrielle Richard, directrice de la recherche au GRIS-Montréal. Cette hausse, particulièrement prononcée durant l'année scolaire 2021-2022, est observable chez les élèves, peu importe leur âge, leur genre, leur religiosité ou la localisation de leur école. Elle s'accompagne d'une augmentation des discours haineux et des violences dans les écoles comme en témoignent des commentaires tels que « Je suis homophobe et c'est mon droit » ou encore « arrêtez de normaliser une honte ». « Ce recul préoccupant des attitudes d'ouverture chez les jeunes est notamment exacerbé par la structure des réseaux sociaux, la polarisation des attitudes et la montée des discours masculinistes », affirme Gabrielle Richard, qui insiste sur l'urgence d'agir pour protéger les droits et la sécurité des élèves.

Un appel à l'action pour des écoles plus inclusives

La FCPQ, représentant les parents d'élèves du Québec, se joint au GRIS-Montréal pour appeler à une mobilisation collective. « À titre de présidente de la FCPQ et à titre de maman, je suis très préoccupée par les constats partagés aujourd'hui. J'invite tous les parents, et aussi tous les adultes qui œuvrent auprès de nos jeunes, à promouvoir l'ouverture, l'inclusion et le respect pour favoriser le bien-être des enfants et une société où tout le monde à sa place », insiste Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les deux organismes appellent à contrer la montée de l'intolérance, notamment par la sensibilisation du personnel, des parents et des élèves aux réalités LGBTQ+. L'objectif : des milieux scolaires bienveillants, inclusifs et respectueux pour l'ensemble des élèves. « Après 20 ans à la tête du GRIS-Montréal, j'ai vu beaucoup d'améliorations, mais ces dernières années, je suis consternée de voir que nous devons de nouveau nous battre pour que nos jeunes puissent s'épanouir sans craindre le rejet ou la violence. Nos recherches aujourd'hui montrent un recul net et l'inaction n'est pas une option. Pour renverser cette tendance, les écoles, les parents et les pouvoirs publics doivent agir ensemble et sans délai », souligne Marie Houzeau, directrice générale du GRIS-Montréal.

À propos du GRIS-Montréal

Le GRIS-Montréal (Groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal) est le plus important organisme québécois de démystification de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire. C'est en moyenne 1000 ateliers de démystification qui sont donnés chaque année par les quelque 250 bénévoles lesbiennes, gais, bisexuel•les, pansexuel•les, trans et non binaires de tous âges du GRIS.

À propos de la FCPQ

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de

90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

