Monsieur Guillaume Tremblay, réélu à la présidence de l'Union des municipalités du Québec

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s'est tenue en marge des Assises annuelles, les membres ont réélu le maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, au poste de président.

« C'est un grand privilège de recevoir à nouveau la confiance de mes collègues maires et mairesses de partout au Québec. Au cours de la dernière année, j'ai eu la chance d'aller à leur rencontre dans toutes les régions, et j'en retiens surtout la force, l'engagement et la générosité de notre monde municipal. Cette confiance me touche sincèrement et m'encourage à poursuivre le travail, avec eux, pour relever les défis importants qui nous attendent dans la prochaine année, notamment en matière d'infrastructures », affirme Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

En plus du président, les administratrices et administrateurs ont procédé à l'élection des membres du comité exécutif. Voici la composition du comité exécutif pour le mandat 2026-2027 :

Président : M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Première vice-présidente : Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Deuxième vice-présidente : Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby

Trésorier : M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

Président ex-officio : M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Mme Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

M. Stéphane Boyer, maire de Laval

Mme Julie Brisebois, mairesse de Senneville

M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Mme Caroline Clément, mairesse de Grandes-Piles

Mme Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale à la Ville de Québec

Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

M. Bruno Marchand, maire de Québec

Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Mme Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal

M. Christian Ouellette, maire de Delson

Mme Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

M. François Robillard, maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

M. Aref Salem, conseiller de Ville à la Ville de Montréal

M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]