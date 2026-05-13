Avis aux médias - Rapport sur la fiscalité municipale de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle Mme Monique Jérôme‑Forget, présidente du Conseil du Trésor de 2003 à 2008 et ministre des Finances de 2007 à 2009, ainsi que M. Nicolas Marceau, professeur titulaire au Département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal et ministre des Finances et de l'Économie de 2012 à 2014, présenteront les recommandations de leur rapport sur la fiscalité municipale.

Lors de cette conférence de presse, Mme Jérôme-Forget et M. Marceau seront accompagnés de M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Quoi : Conférence de presse portant sur les recommandations du rapport sur la fiscalité

municipale de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau Date : Jeudi 14 mai 2026 Heure : 9 h 40 (à la suite de la cérémonie d'ouverture) Lieu : Centre des congrès de Québec

Salle 205A

La programmation détaillée des Assises 2026 est disponible ici.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent communiquer à l'avance avec Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec, Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]