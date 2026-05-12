Assises 2026 : l'UMQ réunit plus de 2 000 leaders municipaux - Une édition sous le thème de l'urgence d'agir

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Sous le thème « urgence d'agir », les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se tiendront du 13 au 15 mai prochain au Centre des congrès de Québec. Cet événement incontournable pour le monde municipal sera coprésidé par Mme Doreen Assaad, mairesse de Brossard, et M. François Robillard, Maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Plus de 2 000 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec se réuniront pour cette occasion.

La Commission des Assises 2026 a élaboré une programmation riche et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. L'UMQ offrira notamment aux déléguées et aux délégués plus d'une douzaine de conférences et tribunes sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal. Ceux-ci pourront également découvrir les projets finalistes du mérite Ovation municipale, par le biais du Pavillon de l'innovation municipale.

Les grandes tribunes seront animées par Mme Isabelle Racicot et M. Claude Bernatchez. Parmi les personnes invitées que l'UMQ aura le plaisir de recevoir, notons notamment :

Mme Christine Fréchette, première ministre du Québec;

M. Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales du Québec;

M. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec;

Mme Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire;

M. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec;

M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois;

M. Francis Verreault-Paul, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Mme Monique Jérôme-Forget, présidente du Conseil du Trésor de 2003 à 2008 et ministre des Finances de 2007 à 2009

M. Nicolas Marceau, professeur titulaire au Département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal et ministre des Finances et de l'Économie de 2012 à 2014

M. Luc Godbout et M. Tommy Gagné-Dubé de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke.

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2026 doivent communiquer à l'avance avec Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

La programmation complète des Assises 2026 est disponible sur le site internet.

HORAIRE

Jeudi 14 mai 2026

6h à 6 h 30 Club de course et de marche des Assises x 6AM Club

Après le succès de l'an dernier, une activité lancée à l'initiative de Mme Liza Poulin, mairesse de Blainville et de M. Bruno Marchand, maire de Québec, le club de course et de marche des Assises revient à l'horaire. En collaboration avec le 6AM Club, l'UMQ propose un parcours d'environ 4 km sur les historiques Plaines d'Abraham. Le fondateur du 6AM Club, William Fugère, sera sur place pour accompagner les participantes et participants.



8 h à 9 h 30 Cérémonie d'ouverture officielle des Assises 2026

Mot d'ouverture de Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche Allocution et entretien avec la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette Remise du titre Membre honoraire de l'UMQ



9h45 Conférence de presse portant sur les recommandations du rapport sur la fiscalité

municipale de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau

Détails à venir



10h 30 à 11 h 30 Grand forum sur la fiscalité et les finances

Ce grand forum sera l'occasion de présenter les conclusions du rapport sur le chantier sur la fiscalité municipale de Mme Monique Jérôme-Forget et M. Nicolas Marceau Présentation de M. Luc Godbout et M. Tommy Gagné-Dubé de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke.



12 h 30 à 14 h Dîner-conférence inspirante

Découvrez le parcours unique de Francis Verreault-Paul, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador Remise du prix de la personnalité de la relève



15 h à 16h Ateliers

Vendredi 15 mai 2026

8 h à 9 h 30 Tribune de la cheffe et des chefs de partis politiques à l'Assemblée nationale

M. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec Mme. Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire M. Charles Miliard, chef du Parti libéral du Québec M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois



10 h 30 à 11 h 30 Ateliers

12 h 30 à 14 h Déjeuner-conférence du ministre des Affaires municipales, monsieur Samuel Poulin

Remise du prix Francine-Ruest-Jutras



La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]