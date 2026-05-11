Rapport de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques - Des services municipaux fragilisés par un financement qui plafonne

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Lors de ses Assises 2025, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé un chantier visant à faire évoluer la fiscalité municipale. La direction scientifique de cette démarche a été confiée à Luc Godbout et Tommy Gagné Dubé de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke avec le mandat d'examiner les enjeux sous un angle renouvelé et de faire émerger des grands constats.

Leur rapport « Constats et perspectives : Solidifier la base pour avoir les moyens d'agir », présenté aujourd'hui, met en évidence plusieurs réalités préoccupantes :

Les municipalités reçoivent de moins en moins d'argent pour les infrastructures. Leur part dans le Programme québécois des infrastructures (PQI) est passée de 7,9 % en 2016 à seulement 4,4 % en 2026.

Les taxes municipales ont augmenté moins rapidement que celles des autres paliers de gouvernement. En faisant seulement croître leurs revenus au rythme de l'inflation, et non pas au niveau de l'économie comme les autres paliers, les municipalités n'ont pas occupé la totalité de l'espace fiscal disponible.

Les responsabilités augmentent, mais pas les ressources. Les municipalités doivent en faire toujours plus, mais sans avoir l'argent nécessaire pour y arriver.

« Depuis plusieurs années, les revenus du palier municipal augmentent moins rapidement que ceux des gouvernements du Québec et du Canada. Cette réalité limite notre capacité à maintenir les services auxquels la population s'attend et à faire face au défi colossal des infrastructures. Nos coûts augmentent plus vite que l'inflation. Si nous voulons continuer d'offrir des milieux de vie et de services de qualité, il faut absolument revoir le modèle de financement municipal », déclare monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Le rapport souligne également qu'un dialogue doit se poursuivre entre le gouvernement du Québec et les municipalités afin de clarifier certaines responsabilités importantes et le financement qui devrait leur être associé.

« Je tiens à remercier Luc Godbout et Tommy Gagné-Dubé, ainsi que l'ensemble des mairesses, des maires, des spécialistes et des dirigeantes et dirigeants municipaux qui ont contribué à ce chantier. Leur collaboration, leurs analyses et leur connaissance du terrain ont été essentielles à cette démarche, qui jouera un rôle déterminant pour la suite des travaux », a conclu monsieur Tremblay.

À propos de la démarche

Lors des Assises 2025, le chantier sur la fiscalité municipale, coprésidé par Mme Monique Jérôme-Forget et M. Nicolas Marceau, a été lancé par le président de l'UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay. Leur mandat est de réaliser un portrait global de la situation fiscale des municipalités, de documenter l'utilisation des nouveaux pouvoirs fiscaux, d'évaluer les pressions financières à venir, d'identifier des solutions novatrices et de formuler des recommandations concrètes pour moderniser la fiscalité municipale. Le rapport sera dévoilé le 14 mai prochain lors des assises de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]