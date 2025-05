Monsieur Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, élu 60e président de l'UMQ

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - En marge des Assises annuelles 2025, le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), a élu à titre de président le maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.

Monsieur Tremblay devient ainsi le 60e président de l'UMQ, succédant à monsieur Martin Damphousse, maire de Varennes, qui présidait l'organisation depuis mai 2023.

« Conscient des nombreuses pressions financières et de l'élargissement des responsabilités qui reposent sur les épaules des municipalités, j'entends inscrire mon mandat sous le signe du développement et de la vitalité économique. Plus qu'un engagement, c'est une conviction profonde : en unissant nos forces, nous pouvons bâtir une économie plus forte, plus résiliente et résolument tournée vers l'avenir. Merci aux membres du conseil d'administration pour leur confiance. » monsieur Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'UMQ

En plus du président, les administratrices et administrateurs ont procédé à l'élection des membres du comité exécutif. Voici la composition du comité exécutif pour le mandat 2025-2026 :

Président : M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Première vice-présidente : Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Deuxième vice-présidente : Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby

Trésorier : M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

Président ex-officio : M. Martin Damphousse, maire de Varennes

Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

M. Stéphane Boyer, maire de Laval

M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

M. Bruno Marchand, maire de Québec

Mme Sophie Mauzerolle, conseillère municipale à la Ville de Montréal

M. Christian Ouellette, maire de Delson

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère municipale à la Ville de Québec

Mme Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Mme Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines

Mme Julie Brisebois, mairesse de Senneville

La programmation détaillée des Assises 2025 est disponible à https://assises2025.evenementumq.ca/.

