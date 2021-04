« Au nom des membres du conseil d'administration, de nos employés ainsi que des membres coopérateurs, je tiens à remercier chaleureusement Gaétan Desroches pour le travail exceptionnel qu'il a accompli non seulement au cours de son mandat de chef de la direction, mais également tout au long de ses 40 ans de carrière au sein de notre réseau. Sous la direction de Gaétan Desroches, Sollio Groupe Coopératif aura poursuivi sa croissance et renforcé son positionnement comme un des leaders de la chaîne agroalimentaire canadienne et du commerce au détail, et son chiffre d'affaires aura bondi de 5 à 8 milliards en six ans. Le leadership rassembleur de Gaétan, son côté humain et terre à terre ainsi que sa grande passion du milieu coopératif agricole, auront été pour lui de forts atouts afin de mener Sollio Groupe Coopératif où elle est aujourd'hui », a déclaré Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

« Je suis très heureux d'avoir contribué à ce que Sollio Groupe Coopératif soit reconnue et respectée pour ce qu'elle est, une grande entreprise coopérative, bien gérée, qui appartient aux entrepreneurs agricoles. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je quitterai l'organisation et le réseau qui m'aura fait vibrer pendant les 40 dernières années. Œuvrer dans le cadre du modèle coopératif est un privilège qui m'aura permis de jumeler valeurs coopératives, auxquelles je crois profondément, et leadership d'affaires. Je suis immensément reconnaissant de la confiance que les producteurs agricoles, les coopératives, les collègues de travail et les membres du conseil d'administration m'ont accordée pendant toutes ces années. Et pour cela, je les en remercie grandement. Je tiens également à saluer tous les employés de notre grande organisation qui travaillent sans relâche à la prospérité des familles agricoles et à nourrir le monde, vous aurez toujours toute mon admiration », a déclaré Gaétan Desroches.

Une nomination sous le signe de la continuité pour Pascal Houle

« Je tiens à féliciter M. Pascal Houle pour sa nomination à titre de chef de la direction. Il a toute la confiance et l'appui des membres du conseil d'administration. Avec son leadership rassembleur et ses compétences, nous comptons sur lui pour faire de notre volonté une réalité, être la plus grande coopérative agroalimentaire du Canada, au rayonnement international. Son audace, son agilité et sa rigueur, qui ont fait sa marque depuis qu'il œuvre dans notre réseau, de son entrée dans une coopérative jusqu'à ses fonctions de chef de la direction de Groupe BMR et maintenant de chef de l'exploitation, seront assurément des atouts essentiels pour la poursuite de notre mission et l'atteinte de nos objectifs », ajoute Ghislain Gervais.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'exercerai mes nouvelles fonctions et je suis honoré de la confiance qui m'est témoignée par le conseil d'administration. Notre coopérative a beaucoup évolué au cours des dernières années sous le leadership de Gaétan Desroches et je tiens à mon tour à lui lever mon chapeau et à le remercier. Mon mandat pour les prochaines années vise à consolider nos acquis et à poursuivre le positionnement de notre organisation à titre de référence dans les secteurs de l'agroalimentaire et du commerce au détail. En s'appuyant sur notre modèle d'affaires coopératif, Sollio Groupe Coopératif avec Sollio Agriculture, Olymel et Groupe BMR continueront de travailler à la prospérité des familles agricoles tout en façonnant l'agroalimentaire de demain », a déclaré Pascal Houle.

Biographie de Pascal Houle

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (BAA), comptable en management agréé (CMA) et comptable professionnel agréé (CPA), Pascale Houle occupe le poste de chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif depuis février 2021, tel que prévu dans le plan de relève de l'organisation. Il a occupé plusieurs postes depuis son arrivée au sein du réseau de Sollio Groupe Coopératif en 1998. D'abord à titre de directeur quincaillerie à La Coop des Appalaches, puis à titre de conseiller en gestion à La Coop fédérée. En 2004, il se joint à La Coop des Bois-Francs, maintenant connue sous le nom VIVACO groupe coopératif, en tant que directeur quincaillerie, matériaux et pétrole. En 2008, il est nommé directeur général de la coopérative. Monsieur Houle s'est joint au Groupe BMR à titre de vice-président détail en 2013, avant d'être nommé vice-président exécutif. En 2015, il devient chef de la direction de Groupe BMR et vice-président exécutif de Sollio Groupe Coopératif.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Renseignements: Hugo Larouche, conseiller principal, affaires publiques et communication d'entreprise, Sollio Groupe Coopératif, 514 384 6450, poste 3604, [email protected]

Liens connexes

www.lacoop.coop