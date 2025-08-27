Monsieur David Vigeant doit verser 9 750 $ pour avoir enfreint le Règlement sur les exploitations agricoles
27 août, 2025, 10:00 ET
SHERBROOKE, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le 4 juillet 2025, M. David Vigeant, de Dunham, en Estrie, a été déclaré coupable d'une infraction au Règlement sur les exploitations agricoles.
Entre le 1er mars 2020 et le 29 mai 2020, à Dunham, M. Vigeant, exploitant d'un lieu d'élevage, a procédé au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé sans respecter l'une des conditions prévues par le Règlement, à savoir que l'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins. Ce manquement contrevient à l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles.
Monsieur Vigeant a été condamné à verser une amende de 6 500 $ et doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant de 3 250 $.
Rappelons que le Contrôle environnemental du Ministère veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
Il est aussi possible de rapporter tout événement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter le Règlement sur les exploitations agricoles : q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles (gouv.qc.ca).
Pour consulter la Loi sur la qualité de l'environnement : Q-2 - Loi sur la qualité de l'environnement (gouv.qc.ca).
