Modification réglementaire sur la pêche sportive : ouverture de la pêche d'hiver au lac Éden du 6 au 8 mars 2026

SAGUENAY, QC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche qu'une modification réglementaire est apportée à la période de pêche hivernale au lac Éden (49° 05' 24'' N., 72° 07' 44'' O.) situé dans la municipalité de Saint-Stanislas (municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine).

Cette année uniquement, la pêche hivernale sera permise du 6 au 8 mars 2026 inclusivement.

Lors de cette fin de semaine, tous les citoyens titulaires d'un permis de pêche valide peuvent accéder au lac Éden dans le but d'y pratiquer la pêche sportive hivernale.

Durant cette période, les règles de pêche de la zone 28 s'appliquent, notamment les limites de prise et de possession.

Les pêcheurs peuvent pêcher avec un maximum de cinq lignes sur ce plan d'eau, qu'il soit couvert de glace ou non. L'utilisation de poissons appâts est interdite.

Collaboration de la population

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

