« Je suis très heureux d'accueillir Casper au sein de notre équipe de direction. Ce dernier possède une vaste expérience dans l'industrie agroalimentaire pancanadienne et internationale et il est doté de toutes les qualités requises pour diriger avec succès Sollio Agriculture. Sous sa gouverne, le secteur des productions végétales a connu une importante croissance, grâce à son sens aigu de l'entrepreneuriat qui a notamment mené à des acquisitions et des partenariats judicieux, a déclaré Pascal Houle, chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif.

« J'évolue chez Sollio Agriculture depuis 2014 et j'ai toujours eu à cœur son développement au profit des familles agricoles du Québec et du Canada. Je suis très fier de poursuivre mon parcours au sein de cette organisation à titre de chef de la direction et de joindre les rangs du comité de direction de Sollio Groupe Coopératif, une coopérative agricole qui fêtera prochainement ses 100 ans d'existence. C'est un privilège de travailler pour la prospérité des producteurs et poursuivre la transition vers une agriculture durable. Je remercie l'équipe de direction de Sollio Groupe Coopératif de leur confiance et de me confier les rênes de Sollio Agriculture pour contribuer au développement et à la croissance de cette belle organisation », a déclaré Casper Kaastra.

Titulaire d'un baccalauréat en arts et sciences et de majeures en administration de l'agriculture, sciences végétales et sciences animales de l'Université Dordt en Iowa, Casper Kaastra a œuvré successivement chez Cargill à titre de directeur régional des ventes et chez Agronomy Company of Canada à titre de directeur général avant de se joindre à Sollio Agriculture.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l'agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte plus de 1 200 employés et a réalisé des ventes de 2 761 milliards de dollars en 2020 tant au Canada qu'à l'international. Pour plus d'information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.

