Monsieur André Leclerc, lauréat de la première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard

DRUMMONDVILLE, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite monsieur André Leclerc, lauréat de la toute première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Le nom du lauréat a été dévoilé au grand public aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie virtuelle animée par madame Ève-Marie Lortie et webdiffusée en direct. Cette dernière peut maintenant être visionnée en différé dans la section Web présentant les lauréates et lauréats du Prix À part entière sur le site de Québec.ca.

De gauche à droite : monsieur Stéphane Laporte, porte-parole du Prix, monsieur Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, monsieur André Leclerc, madame Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, madame Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, le lauréat du Prix Laurette-Champigny-Robillard a reçu un trophée en bronze pour souligner son parcours exceptionnel et exemplaire.

Monsieur André Leclerc : un pionnier du tourisme et de la culture accessibles au Québec

André Leclerc est né avec une paralysie cérébrale à la suite d'une erreur médicale. Sa vie a été ponctuée par plusieurs combats pour arriver à mener une vie presque normale. Plusieurs stages en réadaptation physique lui ont permis d'apprendre à manger par lui-même, à boire, à s'habiller, à se laver et à se déplacer. Malgré les propos décourageants de son entourage, il a accompli avec succès son plus grand rêve : celui de se marier, d'avoir des enfants et d'occuper un emploi.

André Leclerc a toujours eu de grandes ambitions. C'est pourquoi, en 1979, il a fondé l'organisme Kéroul, qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes ayant une incapacité physique. Cette organisation connaît aujourd'hui une notoriété au Québec et ailleurs dans le monde.

Reconnu pour son leadership et sa détermination hors du commun, monsieur Leclerc a organisé, en collaboration avec le Conseil exécutif du gouvernement du Québec, plusieurs rencontres ministérielles qui avaient pour objectif de prendre des engagements concrets concernant l'accessibilité. En plus d'être l'instigateur du Programme d'accessibilité des établissements touristiques, il a rendu possible la publication d'une plateforme et d'une brochure « La Route accessible » qui fait la promotion du Québec accessible.

Autrefois membre du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, monsieur Leclerc a également su démontrer que les personnes handicapées peuvent contribuer à la gouvernance de services publics.

Le parcours exceptionnel et inspirant de ce pionnier de l'accessibilité permet aujourd'hui à de nombreuses personnes d'accéder à des lieux et à des infrastructures touristiques et culturelles partout à travers le Québec. Comme l'indique le nom de sa biographie parue en 2020, pour André Leclerc, « Tout est possible! ».

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de Monsieur Leclerc, visitez la section Web du Prix Laurette-Champigny-Robillard sur Québec.ca.

Citation :

« C'est un honneur pour tous les membres du conseil d'administration de l'Office d'avoir pu décerner le Prix Laurette-Champigny-Robillard à une personne handicapée qui a eu un parcours vraiment exceptionnel. André Leclerc est une personne qui a cru en sa mission et qui ne s'est jamais laissé imposer de limites. Une personne dont les actions ont rayonné partout à travers le Québec. Félicitations! »

France Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

L'Office a lancé la toute première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard en 2023. Il vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont exceptionnels, exemplaires et inspirants;

en 2023. Il vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont exceptionnels, exemplaires et inspirants; Ce prix est nommé en l'honneur de la première présidente-directrice générale de l'Office, madame Laurette-Champigny-Robillard;

Le Prix Laurette-Champigny-Robillard est géré et attribué entièrement par les membres du conseil d'administration de l'Office.

