MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif, Pascal Houle, est heureux d'annoncer la nomination de M. Alexandre Lefebvre, président de Lefebvre & Benoit, au poste de chef de la direction de Groupe BMR et de vice-président exécutif chez Sollio Groupe Coopératif. M. Lefebvre succède ainsi à M. Houle qui occupait ces fonctions depuis 2015.

Établie depuis près de 60 ans, Lefebvre & Benoit est l'un des distributeurs de matériaux de construction les plus importants au Québec. Groupe BMR en est le principal actionnaire depuis 2019 et l'entreprise compte plus de 600 employés. Relevant du chef de l'exploitation, Alexandre Lefebvre siègera également au comité de direction de Sollio Groupe Coopératif. Il entrera officiellement en poste le 15 mars prochain. Dans ses nouvelles fonctions, M. Lefebvre s'assurera de la poursuite de la croissance de Groupe BMR, conformément au Plan stratégique 2020-2025 de l'entreprise.

« C'est avec enthousiasme et confiance que j'accueille Alexandre au sein de notre équipe et pour me succéder au poste de chef de la direction de Groupe BMR. Alexandre Lefebvre a une expérience de gestion diversifiée en plus d'être à la tête de l'entreprise familiale depuis 2012. Son parcours jumelé aux résultats obtenus, sa passion et sa connaissance du secteur, de même que ses valeurs à travers son engagement dans la communauté, ont persuadés le comité de sélection qu'il avait les compétences requises afin d'assurer la suite du développement de Groupe BMR. Je suis persuadé que son expérience et la proximité qu'il a su développer avec les clients seront très certainement mises à profit dans le cadre de ses nouvelles fonctions. », a déclaré Pascal Houle, chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif.

« Je suis très fier de joindre les rangs de Groupe BMR, une entreprise de chez nous, qui valorise l'entrepreneuriat et le développement des régions. Ayant été à la tête de l'entreprise familiale Lefebvre & Benoit depuis près de 10 ans, j'étais maintenant prêt à relever un nouveau défi. Je remercie donc l'équipe de direction de Sollio Groupe Coopératif de leur confiance et de me confier les rênes pour contribuer au rayonnement et au développement de cette belle organisation. », a déclaré Alexandre Lefebvre.

Alexandre Lefebvre continuera d'offrir son soutien à Lefebvre & Benoît puisqu'il restera impliqué à titre de président du conseil d'administration. Marc-André Lefebvre assurera dorénavant le rôle de président du groupe.

« Impliqué dans l'entreprise depuis son tout jeune âge, Marc-André saura capitaliser sur sa profonde connaissance de l'entreprise et des dynamiques du marché. Il pourra aussi compter sur une solide équipe de dirigeants expérimentés et élevés dans la culture entrepreneuriale qui a fait la force de Lefebvre & Benoît depuis plus de 60 ans. », a ajouté Alexandre Lefebvre.

Titulaire d'un MBA de l'Université Queen's, Alexandre Lefebvre possède également un BAC en administration de l'Université d'Ottawa. Il siège, entre autres, au conseil d'administration de

« l'Independant Lumber Dealer Co-operative », regroupement d'achat ayant un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards de dollars et est également membre du Bureau des gouverneurs du Conseil du patronat du Québec (CPQ). En 2017, il a été honoré au « Top 40 Under 40 » au Canada.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/.

À propos de Groupe BMR

Groupe BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif regroupant près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.

