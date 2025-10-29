Monsef Derraji sur le terrain au Saguenay, avec son chef, Pablo Rodriguez

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et d'énergie, Monsef Derraji, sera présent au Saguenay, toute la journée, le jeudi 30 octobre.

M. Derraji profitera de sa présence dans la région pour rencontrer, notamment, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, et visiter la Fonderie Saguenay, à Chicoutimi, ainsi que le Port de Saguenay, à La Baie.

Lors de sa visite, M. Derraji sera accompagné du chef de sa formation politique, Pablo Rodriguez.

MM. Derraji et Rodriguez tiendront aussi une mêlée de presse durant l'avant-midi :

Date et heure : 30 octobre 2025, à 10h15

Lieu : Hôtel Chicoutimi, 460 Rue Racine E, Chicoutimi, QC G7H 1T7

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Maxime Doyon, Attaché de presse, 514-820-7267, [email protected]