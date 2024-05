Monsef Derraji présente un projet de loi pour offrir de nouvelles sources de financement aux sociétés de transport en commun

QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, a présenté le projet de loi no 791, visant à permettre aux organismes de transport en commun de développer des projets immobiliers aux abords ou au-dessus de leurs infrastructures.

Pour le député libéral de Nelligan, il est temps que le Québec s'inspire des meilleures idées en place dans le monde et fournisse aux sociétés de transport de nouveaux moyens de financement afin de développer leur offre de services sans pour autant faire payer davantage les usagers.

En permettant aux organismes de transport en commun de faire du développement immobilier, cela diminuera, du même coup, la charge de l'État qui doit souvent éponger leurs déficits importants. « Il s'agit d'une proposition qui fait consensus auprès des sociétés de transports du Québec, ainsi que de nombreux groupes ou organisations qui œuvrent dans le domaine de la mobilité », souligne Monsef Derraji.

Alors que la CAQ et sa ministre des Transports et de la Mobilité durable, tentent sans cesse de se désengager de leur responsabilité d'assurer une offre de transport collectif soutenue, M. Derraji estime qu'il est temps de démontrer du leadership et de se mettre en mode solution. Ce sont l'improvisation et l'inaction de la CAQ en matière de transport collectif qui ont plongé les sociétés de transport dans un profond gouffre financier, déplore le porte-parole libéral. C'est pourquoi il propose, avec son projet de loi, de leur offrir de nouveaux leviers financiers.

« Une nouvelle fois, au Parti libéral du Québec, nous proposons une solution concrète, efficace et pérenne sur un enjeu important. Au-delà de jeter le blâme sur les villes et de piger encore plus dans les poches des Québécois comme la CAQ le fait à répétition, nous proposons une nouvelle source de financement pour aider les sociétés de transport à être plus autonomes et leur fournir les moyens de se développer. J'espère que le gouvernement caquiste qui, jusqu'ici, a toujours démontré son désintéressement pour le transport collectif, saura reconnaître la pertinence de notre projet de loi et qu'il l'appellera rapidement. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

