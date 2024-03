Monsef Derraji présente un projet de loi pour la nomination d'un directeur parlementaire du budget

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Devant l'incapacité chronique de la CAQ à bien gérer les finances de l'État et pour assurer les Québécois d'une utilisation rigoureuse des fonds publics dans l'avenir, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques, Monsef Derraji, a présenté, aujourd'hui, un projet de loi visant à nommer un directeur parlementaire du budget.

Le député libéral de Nelligan estime que la création d'un tel poste permettra de renforcer les mécanismes de contrôle et d'évaluation des politiques fiscales et budgétaires et ainsi bénéficier d'une gouvernance éclairée et équitable. Un directeur parlementaire du budget indépendant, comme il en existe un au fédéral et en Ontario, assistera les députés pour analyser l'état des finances, les prévisions budgétaires du gouvernement et les tendances de l'économie, et ce, en toute objectivité.

« Les Québécois ont perdu confiance en la CAQ qui dilapide leur argent de façon irresponsable et sans aucune transparence. Le dernier budget déficitaire record de 11 G$ en est une belle démonstration. La nomination d'un directeur parlementaire du budget est devenue incontournable pour nous assurer d'une gouvernance transparente, éclairée et complètement objective, sans partisanerie. Les fonds publics ne sont pas la propriété des ministres de la CAQ, et ils doivent rendre des comptes sur leur utilisation. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques

