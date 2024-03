Monsef Derraji présente un projet de loi pour abaisser la limite d'alcoolémie au volant à 0,05

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Face à l'entêtement de la CAQ qui refuse d'abaisser la limite du taux d'alcool permis au volant, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, a présenté le projet de loi no 694, qui vise à fixer cette limite à 0,05mg/100ml dans le sang.

Pour le député libéral de Nelligan, il est temps que le Québec imite l'ensemble des autres provinces canadiennes et entende les recommandations de nombreux experts, dont l'Institut national de Santé publique, le bureau du Coroner et CAA-Québec. Il rappelle qu'il ne s'agit pas de criminaliser la conduite avec une alcoolémie se situant entre 0,05 et 0,08, mais plutôt d'imposer des sanctions administratives, telle que la suspension du permis de conduire pour une durée de quelques jours.

Si la CAQ s'entête à refuser de légiférer en ce sens, elle fera la démonstration qu'elle se soucie davantage de sa cote de popularité que de la sécurité des Québécois. Il s'agirait d'un manque de courage flagrant de la part du gouvernement Legault, déplore M. Derraji.

Enfin, les élus caquistes, avec en tête la ministre des Transports et de la Mobilité durable, confirment leur échec en matière de développement de transport collectif en prétextant que la baisse du taux d'alcool au volant permise ferait souffrir davantage les régions parce qu'elles sont mal, ou pas du tout desservies par des services de transport en commun. C'est plutôt gênant.

« L'alcool au volant brise des vies et sème la mort, la tristesse et la tragédie dans son sillage. En matière de sécurité, lorsqu'on parle de sauver des vies, il faut faire ce qui est nécessaire, pas uniquement ce qui est populaire. Avec les études, les recommandations et les cris du cœur de familles endeuillées, la CAQ ne peut pas faire la sourde oreille et, conséquemment, faire passer le Québec pour un cancre en matière de sécurité routière. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]