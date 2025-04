Monsef Derraji obtient gain de cause pour un 2e outrage au Parlement

QUÉBEC, le 2 avril 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale a rendu une importante décision, aujourd'hui, suivant la question de privilège soulevée par le leader de l'opposition officielle et porte-parole en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji. Ainsi, elle a convenu qu'à première vue, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a effectivement commis un outrage au Parlement pour avoir transmis de fausses informations à la Commission de l'administration publique dans le cadre du projet CASA/SAAQclic.

M. Derraji a maintenant l'intention de réclamer une enquête de plein droit de la Commission de l'Assemblée nationale (CAN), afin que toute la lumière puisse être faite et que les personnes impliquées soient convoquées afin qu'elles rendent des comptes et s'expliquent devant ses membres.

Il souhaite que soient convoqués notamment :

, ancien sous-ministre et dirigeant principal de l'information au ministère de la Cybersécurité et du Numérique au 29 juin 2020 au 23 octobre 2023; M. Stéphane LeBouyonnec, sous-ministre et dirigeant principal de l'information du ministère de la Cybersécurité et du numérique;

Société Conseil Groupe LGS;

IBM Canada.

« À la lumière des révélations troublantes de la Vérificatrice générale, dans son dernier rapport, il est impératif que toute la vérité soit enfin connue des parlementaires et de l'ensemble de la population. Je salue la décision de la Présidente de l'Assemblée nationale qui a déclaré, à première vue, que la SAAQ a commis un outrage au Parlement. Il est inacceptable qu'une société d'État, ou toute autre personne ou organisme se permette de transmettre de fausses informations aux parlementaires. Il s'agit d'un grave manque de transparence et de respect envers notre institution. La tenue rapide d'une enquête de la Commission de l'Assemblée nationale est indispensable dans les circonstances. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan, leader parlementaire de l'opposition officielle et porte-parole en matière de transports et de mobilité durable

