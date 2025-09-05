Monsef Derraji dénonce l'inaction caquiste dans le dossier « chauffeur inc. » et porte une nouvelle pétition

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Malgré tous les moyens parlementaires utilisés par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, lors de la dernière session parlementaire, et la grogne qui se fait de plus en plus forte chez les camionneurs québécois qui respectent les règles, la CAQ refuse toujours de prendre les mesures nécessaires pour assurer un réseau routier sécuritaire et équitable, dénonce Monsef Derraji.

Le député libéral de Nelligan accepte de porter une deuxième pétition, initiée par le groupe "Assez c'est assez - Sauvons l'industrie du camionnage" qui vise à mettre fin à la pratique illégale du « chauffeur inc. ». La pétition réclame que le gouvernement agisse immédiatement afin d'éliminer la présence de camionneurs illégaux sur nos routes, de renforcer les inspections et les contrôles, d'exiger des normes de formation plus élevées pour les conducteurs et d'assurer la mise en place de mesures claires relevant de la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour garantir un transport routier sécuritaire au Québec. Il est possible de la signer dès maintenant sur le site de l'Assemblée nationale au : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-11605/index.html

Par ailleurs, M. Derraji déplore que le groupe, qui plaide simplement pour une pratique équitable et sécuritaire du secteur du camionnage, ait annoncé une série de moyens de pression afin de convaincre le gouvernement caquiste d'agir enfin dans le dossier. « On dirait bien que les moyens de pression troublant l'ordre public soient le seul langage que la CAQ comprenne », se désole le porte-parole libéral.

Actions prises par le porte-parole libéral contre la pratique du « chauffeur inc. » :

Dépôt d'une première pétition (refusée par la CAQ);

Présentation d'une motion sans préavis (adoptée à l'unanimité);

Présentation du Projet de loi n o 899;

899; Mise en ligne d'une deuxième pétition du 5 septembre au 20 octobre 2025.

Actions prises par la CAQ contre la pratique du « chauffeur inc. » :

Aucune.

« La ministre des Transports et de la Mobilité durable ne semble pas prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir dans le dossier. Ce n'est pas seulement une question d'équité pour les travailleurs du camionnage, mais aussi, et surtout, un enjeu de sécurité pour l'ensemble des usagers de la route. Les camionneurs respectueux des règles n'en peuvent plus de l'inertie de la CAQ et envisagent maintenant de mettre en branle leur opération « lundis infernaux » afin de ralentir la circulation routière. Bien que je n'endosse aucunement cette stratégie, je comprends qu'il s'agit de leur dernier recours pour se faire entendre de ce gouvernement qui s'entête dans son immobilisme. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

Chauffeur inc :

Cette pratique consiste notamment à ce qu'un employeur évite de prélever diverses cotisations sur la masse salariale telle que le Régime des rentes, la CNESST et d'autres prélèvements comme ceux des assurances collectives en prétendant que ses chauffeurs ne sont pas des employés, mais plutôt des travailleurs incorporés.

