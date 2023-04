Monoxyde de carbone : redoublez de prudence

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) encourage les milieux de travail à redoubler de prudence en présence potentielle de monoxyde de carbone. En effet, les pannes d'électricité qui sévissent en ce moment dans de nombreuses régions du Québec peuvent amener certains milieux à utiliser des outils ou des appareils de chauffage pouvant dégager du monoxyde de carbone.

Ce gaz asphyxiant sans couleur ni odeur peut causer des intoxications graves qui peuvent mener à la mort. Le risque d'intoxication provient le plus souvent de l'utilisation, dans un espace fermé, semi-fermé ou mal ventilé, de dispositifs de chauffage, de véhicules, d'équipements ou d'outils actionnés par un moteur à combustion interne, tels que les génératrices, les scies, les souffleuses et les chariots élévateurs. En cas d'utilisation de ces appareils, il faut s'assurer qu'ils sont en bon état et que l'espace où ils sont utilisés est bien aéré afin de réduire le risque d'exposition au monoxyde de carbone.

En absence d'électricité, certains détecteurs de gaz de monoxyde de carbone pourraient ne pas être fonctionnels et ne pas vous alerter en présence de ce gaz.

L'inhalation de ce gaz peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements, des étourdissements, des troubles de la vision et du jugement, une sensation de sommeil, de la confusion, des convulsions ou une perte de conscience, voire le décès. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, quittez rapidement les lieux en laissant les accès ouverts et appelez les services d'urgence.

Sur les risques et les moyens de prévenir les lésions attribuables au monoxyde de carbone : Monoxyde de carbone | CNESST .

