Ce partenariat permettra aux entreprises canadiennes de toutes les tailles de construire une présence en ligne, d'accepter et de traiter les paiements de manière rapide et sécuritaire, d'offrir la commande en ligne, d'envoyer des factures, et bien plus grâce aux services offerts par Wix.

TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions mobiles, en ligne et en magasin, s'est associée à Wix.com Ltd. (NASDAQ : WIX), une plateforme SaaS de renommée mondiale, qui permet de créer, de gérer et d'accroître sa présence en ligne pour propulser la solution Moneris Online et permettre aux propriétaires d'entreprises du Canada de bâtir leur commerce en ligne.

« Nous savons que diriger une entreprise est difficile. Vendre en ligne ne devrait pas l'être », explique Patrick Diab, chef des produits et des partenariats à Moneris. « Nous sommes enthousiastes d'annoncer notre partenariat avec Wix. Il nous permettra d'offrir une solution de commerce électronique tout-en-un aux entreprises canadiennes. Les propriétaires d'entreprises peuvent facilement commencer à l'utiliser grâce aux outils intuitifs de Wix. De plus, leurs fonctions pour entreprises conjuguées au traitement des paiements propulsé par Moneris rendent la solution facile à adapter à la croissance de l'entreprise. »

Les entreprises qui utilisent Moneris Online auront accès aux produits et aux services robustes de Wix, tels que la réservation et la commande en ligne, les solutions de commerce et d'affaires, ainsi qu'une infrastructure sécuritaire et fiable aux performances adaptées aux entreprises. Avec Moneris, les entreprises peuvent traiter les transactions uniformément, peu importe le mode de paiement utilisé par leur clientèle, qu'il s'agisse d'une carte de crédit, d'un portefeuille électronique ou d'une carte-cadeau électronique. De plus, les outils intégrés de prévention de la fraude, tels que Kount Essentiel, 3-D Secure 2.0, l'hébergement en nuages et les certificats SSL permettent aux propriétaires d'entreprise d'avoir l'esprit tranquille. Leur site Web et leurs paiements sont sécurisés, et l'expérience client est fluide.

« Nous cherchons toujours à améliorer nos produits, ainsi que nos services, et nous nous associons avec des entreprises qui ont la même mission que nous, qui est d'offrir les meilleurs outils pour permettre aux entreprises de réussir », dit Anthony Scaglione, vice-président exécutif des partenaires globaux de Wix. « Notre présence en ligne et notre plateforme de commerce permettent aux banques et aux acquéreurs d'offrir des solutions omnicanales intégrées aux petites entreprises clientes de nos partenaires. Ce partenariat combine les fonctions de personnalisation avancées de Wix aux services intégrés de traitement des paiements de Moneris pour offrir aux entreprises du Canada une solution tout-en-un qui leur permettra de réussir à la fois en personne et en ligne.

Les sites Web des entreprises sont toujours actifs. Et s'ils éprouvent un problème, Moneris offre aux entreprises un service à la clientèle en tout temps. De plus, pour aider les entreprises, il n'y a que Moneris Online qui offre 14 heures de soutien à la création de site Web. L'équipe de création de site Web travaillera avec les entreprises pour comprendre leurs besoins en matière de commerce électronique et trouver les moyens d'y répondre. À son lancement, trois forfaits seront offerts pour Moneris Online. Le prix de ces forfaits commence à 36 $ par mois, avec des frais de traitement simplifiés à partir de 2,75 % + 0,30 $.

Pour obtenir plus de renseignements, ainsi que des détails sur les forfaits annuels et mensuels, consultez la page moneris.com/monerisonline-fr.

À propos de Moneris

Moneris est la plus importante prestataire de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moneris.com et suivez @moneris .

MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées affichées sur cette page appartiennent à leurs titulaires respectifs.

SOURCE Moneris

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : David Litwin, Solutions Moneris, [email protected]