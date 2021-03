Cette certification permettra aux sociétés de transport en commun qui utilisent la solution de paiements ouverts Moneris Transit d'accepter les paiements sans contact par carte de débit pour la vente de titres de transport.

TORONTO, le 10 mars 2021 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le plus important* fournisseur de services de paiement par cartes de débit et de crédit au Canada, a récemment reçu une certification d'Interac pour traiter des transactions sans contact par carte de débit au moyen d'une solution de paiement en boucle ouverte. Les sociétés de transport en commun qui utilisent la solution de Moneris seront bientôt en mesure d'accepter les paiements par cartes de crédit et de débit pour les titres de transport. Moneris est le premier acquéreur de transactions au Canada à franchir cette étape.

Cette certification tombe à point puisque les gens privilégient de plus en plus les paiements sans contact en raison de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 57 % des Canadiens délaissent l'argent comptant, alors que 47 % d'entre eux ont déclaré préférer les options sans contact, comme les cartes de crédit et de débit**.

« En tant que premier acquéreur de transactions au Canada à obtenir une certification pour le traitement des transactions par cartes de débit InteracMD, nous sommes emballés par les possibilités désormais offertes aux sociétés de transport en commun, affirme Patrick Diab, chef des produits à Moneris. Nous savons que les Canadiens privilégient les paiements sans contact au quotidien, et le transport en commun n'en fait pas exception. En ajoutant une solution de paiement en boucle ouverte à leur système de perception des droits de transport, les sociétés de transport en commun peuvent offrir à leurs usagers des options de paiement sans contact pratiques et accessibles. »

Un sondage d'Interac révèle que plus du deux tiers (69 %) des usagers du transport en commun au Canada seraient susceptibles de payer leurs titres de transport par carte de débit ou de crédit***. Les paiements en boucle ouverte permettent aux usagers de simplement effleurer leur carte de crédit ou de débit ou leur portefeuille électronique pour payer ce qui peut réduire les files d'attente aux kiosques ou aux comptoirs de paiement des billets. Les usagers qui utilisent ce type de paiement peuvent donc franchir les tourniquets plus rapidement et diminuer les contacts physiques dans les zones de paiement.

Accepter les cartes de crédit et de débit simplifie également le processus pour les usagers occasionnels, puisqu'ils connaissent bien ce mode de paiement pratique. « En proposant les paiements par carte de débit InteracMD, les sociétés de transport en commun offrent aux usagers un mode de paiement déjà utilisé par près de 30 millions de Canadiens, déclare Peter Maoloni, vice-président des produits et services d'Interac Corp. Plus de 80 % des Canadiens paient leurs achats quotidiens avec leur carte Interac, et plus de la moitié de ces paiements sont sans contact. Les paiements en boucle ouverte constituent la prochaine étape naturelle, et autoriser Moneris à traiter les paiements par carte de débit InteracMD permet aux sociétés de transport en commun d'offrir à leurs usagers les options de paiement qu'ils préfèrent. »

Présentement, la solution de paiements ouverts Moneris Transit prend en charge toutes les principales cartes de crédit. La prise en charge des cartes de débit InteracMD est prévue à la fin du printemps 2021.

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moneris.com et suivez @moneris.

* Selon le nombre total de transactions traitées au Canada.

** https://www.paiements.ca/à-propos/nouvelles/les-canadiens-dépensent-et-achètent-toujours-autrement-depuis-le-début-de-la

*** https://salledepresse.interac.ca/sondage-sur-le-transport-en-commun/

**** INTERAC est une marque de commerce déposée d'Interac Corp. et exploitée sous licence.

SOURCE Moneris

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : David Litwin, Solutions Moneris, 416 734-1557, [email protected]; Youjin Choi, Proof Strategies Inc., 613-295-6715, [email protected]