Moneris annonce son acquisition par Francisco Partners

De nouveaux investissements de Francisco Partners et des ententes de recommandation à long terme avec BMO et RBC témoignent de l'engagement continu de l'entreprise à faire avancer le commerce canadien

TORONTO et SAN FRANCISCO, Calif., Aug. 10, 2026 /CNW/ -- Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), chef de file du commerce canadien, et Francisco Partners (« FP »), une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans le partenariat avec des entreprises technologiques, ont annoncé aujourd'hui que FP a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Moneris auprès de la Banque de Montréal (BMO) et de la Banque Royale du Canada (RBC), sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture.

Aux termes de l'entente, FP fera l'acquisition de Moneris moyennant une contrepartie en espèces d'environ 2,0 milliards de dollars canadiens, BMO et RBC recevant chacune 50 pour cent de cette somme. Par ailleurs, des ententes de recommandation à long terme ont été conclues avec BMO et RBC, en vertu desquelles ces banques adresseront leurs clientes et clients exclusivement à Moneris, ce qui reflète la position de Moneris en tant que partenaire de solutions de paiements et de commerce de confiance au Canada et renforce l'innovation, la continuité et la stabilité qui font la réputation de Moneris.

FP allie une expertise approfondie des paiements et de la technologie financière à une vaste expérience dans le développement d'entreprises à vocation technologique à l'échelle mondiale. La société possède de solides antécédents en matière d'investissement à long terme et de soutien à l'excellence opérationnelle, à l'innovation et à la croissance, comme en témoignent notamment ses investissements dans Hypercom, Paymetric, PayLease, NMI et Verifone. Son investissement dans Moneris traduit sa confiance envers la mission, le rendement et le potentiel futur de l'entreprise, tout en lui apportant une expertise, des ressources et un soutien stratégique supplémentaires pour aider à accélérer sa prochaine phase de croissance et d'innovation.

Dans le cadre de cette transaction, Jeff Sloan, ancien président et chef de la direction de Global Payments Inc. et chef de file très respecté du secteur des paiements, se joindra à Moneris à titre de président du conseil d'administration. M. Sloan apporte plusieurs décennies d'expérience à l'échelle mondiale et une feuille de route éprouvée, qui viennent renforcer les atouts de l'équipe de direction chevronnée de Moneris.

Alors que la propriété de l'entreprise est transférée à FP, l'engagement de Moneris à servir les entreprises canadiennes restera inchangé, comme en témoignent son leadership, son personnel, sa présence et ses plateformes, notamment son effectif de près de 2 000 personnes à l'échelle du pays, un siège social et une infrastructure technologique entièrement hébergée au Canada et un engagement continu envers les collectivités locales d'un océan à l'autre.

« Cette annonce marque une nouvelle étape passionnante dans l'évolution constante de Moneris, l'entreprise qui est la force du commerce canadien, a affirmé James Hicks, chef de la direction de Moneris. Grâce à la solide expertise internationale de Francisco Partners dans les domaines de la technologie et des paiements, nous sommes bien placés pour accélérer davantage la mise en œuvre de notre stratégie ambitieuse et continuer à élargir la vaste gamme de solutions, de services de soutien et d'expériences que nous offrons aux entreprises afin de les aider à concrétiser leurs aspirations. Il est important de souligner que notre engagement envers notre clientèle, nos partenaires et notre personnel reste inchangé, et que nous continuerons à exercer nos activités avec la même orientation, les mêmes valeurs et le même leadership qui caractérisent Moneris depuis plus de deux décennies. Les relations étroites que nous avons nouées avec BMO et RBC vont bien au-delà d'une simple participation au capital. Leur décision de conclure des ententes de recommandation à long terme et de maintenir des relations commerciales suivies avec Moneris témoigne de la confiance que les deux organisations accordent à Moneris, et constitue un solide fondement pour la continuité, la collaboration et la croissance à long terme. Je me réjouis également de travailler à nouveau avec Jeff Sloan, dont l'expérience et la vision du secteur viendront compléter la forte dynamique que notre équipe a su créer. »

« Pendant 25 ans, Moneris a gagné la confiance des entreprises canadiennes en leur offrant des solutions de paiement sécurisées, fiables et novatrices, a souligné Sharon Haward-Laird, chef de groupe, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada de BMO. Ce nouveau chapitre permettra à Moneris de s'appuyer sur ces bases solides tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie dans un secteur des paiements qui évolue rapidement. Grâce à nos arrangements de recommandation, la clientèle continuera de bénéficier du soutien et des solutions fiables sur lesquels elle compte aujourd'hui. »

« Moneris a joué un rôle de premier plan en permettant aux entreprises canadiennes de se moderniser et de prendre de l'expansion, en les mettant plus souvent en contact avec davantage de consommateurs grâce à des solutions de paiement innovantes à l'échelle de l'écosystème du commerce, a déclaré Sean Amato-Gauci, chef de groupe, Services bancaires aux entreprises, RBC. L'équipe de confiance, les plateformes de pointe et l'engagement indéfectible envers la clientèle qui font la réputation de Moneris seront mis à profit et amplifiés par Francisco Partners au cours de cette prochaine étape de croissance. Nous avons hâte de constater l'accélération des investissements dans l'innovation et les solutions modernisées que Moneris pourra apporter à notre précieuse clientèle d'affaires et au marché canadien. »

« Moneris est l'un des plus importants fournisseurs de solutions de paiement en Amérique du Nord. Forte d'une marque de confiance, d'une technologie de pointe et d'une équipe chevronnée, l'entreprise contribue à façonner la manière dont les entreprises canadiennes exercent leurs activités, a déclaré Peter Christodoulo, partenaire à Francisco Partners. Nous voyons une formidable occasion de tirer parti de ces bases en continuant à investir dans l'innovation, l'expansion des plateformes et la croissance à long terme, tout en préservant l'identité profondément canadienne qui a fait de Moneris un chef de file du marché, notamment grâce à ses relations de longue date avec BMO et RBC, les principales institutions financières canadiennes. »

« Grâce à la solide expertise sectorielle et aux conseils stratégiques de Jeff Sloan à titre de président du conseil d'administration, nous sommes ravis de soutenir l'équipe de Moneris alors qu'elle continue d'offrir la technologie, l'envergure et la fiabilité dont les entreprises canadiennes ont besoin pour prospérer dans une économie de plus en plus numérique et axée sur l'intelligence artificielle », a ajouté Nate Zupan, directeur à Francisco Partners.

« Moneris s'est établie comme un chef de file doté d'une solide position sur le marché, d'une vision stratégique claire et d'une équipe talentueuse profondément dévouée à l'égard de sa clientèle et de ses partenaires, a déclaré Jeff Sloan. L'entreprise a pris un formidable élan sous la direction de James et, ayant déjà travaillé avec lui par le passé, j'ai une confiance inébranlable envers son équipe de direction, la stratégie qu'elle déploie et les occasions qui se profilent. Grâce à l'investissement et au soutien de Francisco Partners, Moneris est bien positionnée pour accélérer la mise en œuvre de cette stratégie et continuer à bâtir sur ses solides assises. Je me réjouis à l'idée d'appuyer Moneris et son équipe de direction alors qu'elles continuent de créer de la valeur pour la clientèle, les partenaires et les parties prenantes. »

Clôture et approbations

L'opération demeure soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, notamment en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (Canada) et à l'autorisation prévue par la Loi sur la concurrence (Canada). La clôture de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 2027 de BMO et de RBC.

PJT Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif et Société d'avocats Torys S.E.N.C.R.L., à titre de conseiller juridique exclusif de Moneris. PJT Partners a également conseillé les actionnaires de Moneris. RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux ont agi à titre de conseillers financiers, tandis que Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. ont agi à titre de conseillers juridiques auprès des actionnaires de Moneris. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC et Wells Fargo ont agi à titre de conseillers financiers, tandis que Kirkland & Ellis LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Francisco Partners.

À propos de Moneris

Moneris, chef de file de solutions de commerce au Canada, aide les entreprises de toutes tailles à augmenter leurs ventes, à mieux servir leur clientèle et à réaliser des gains d'efficacité. Elle représente la force du commerce canadien depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, Moneris permet aux entreprises d'accepter et de gérer les paiements dans plus de 325 000 points de vente, soit une transaction sur trois à l'échelle du pays.

Elle propose des solutions omnicanales et de commerce électronique, du matériel et des logiciels de point de vente, des outils intégrés, ainsi que des données et des analyses, le tout reposant sur une acceptation sécurisée des paiements en magasin, en ligne et sur appareil mobile. En tant que seul grand fournisseur au Canada à disposer d'une équipe Services sur site à l'interne à l'échelle nationale, Moneris accompagne les entreprises selon leurs besoins, grâce à des services d'installation et d'entretien sur place partout au pays, ainsi qu'à un soutien disponible en tout temps.

Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Sackville, Montréal, Québec, Calgary et Burnaby, Moneris accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans toutes les régions du pays.

Pour de plus amples renseignements, consultez moneris.com.

À propos de Francisco Partners

Francisco Partners est une société d'investissement mondiale de premier plan, spécialisée dans le partenariat avec des entreprises technologiques ou à vocation technologique. Depuis sa création il y a plus de 25 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 500 entreprises technologiques, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus actifs et les plus chevronnés du secteur des technologies. Comptant plus de 75 milliards de dollars de capitaux réunis à ce jour, la société investit dans des projets où sa connaissance approfondie du secteur et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur Francisco Partners, consultez le site www.franciscopartners.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant l'opération proposée et les développements futurs potentiels. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles et sont soumises à des risques et à des incertitudes, notamment en ce qui concerne le marché, la technologie et les exigences réglementaires. Les résultats réels peuvent différer de ceux exprimés ou sous-entendus. Moneris ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Moneris

Adresses courriel pour les médias : Moneris, [email protected] ; Francisco Partners : Prosek Partners, [email protected]