La transition au commerce électronique s'est grandement accélérée au fil des dernières années, et Moneris continue d'investir dans les services à valeur ajoutée à offrir aux propriétaires d'entreprises canadiennes. Comme Moneris connaissait déjà bien UEAT, cette acquisition est toute naturelle et convient parfaitement à l'évolution continue de leur relation. La combinaison de la gamme de produits numérique de Moneris aux solutions de commande en ligne de UEAT permettra aux restaurateurs de profiter des commandes et des ventes omnicanales, d'optimiser leur capacité, d'accéder aux données des clients, de faire face à la pénurie de main-d'œuvre actuelle, et d'améliorer la valeur à vie globale des clients fidèles.

« L'industrie de la restauration a changé de manière considérable au cours des dernières années. Les commandes et les ventes omnicanales sont essentielles pour ces entreprises, et l'acquisition de UEAT par Moneris renforce notre engagement à offrir des solutions novatrices et axées sur le numérique à nos commerçants, déclare Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. Nous sommes ravis d'accueillir UEAT dans la famille Moneris et de collaborer avec elle pour offrir des solutions de pointe aux restaurateurs du Canada et de partout dans le monde. »

UEAT deviendra une filiale de Moneris. L'entreprise poursuivra ses activités sans qu'aucun changement soit apporté à sa structure, sa culture ou sa direction. UEAT, une fière entreprise en démarrage de la Ville de Québec, au Québec, conservera son siège social dans cette ville et renforcera la présence déjà considérable de Moneris dans la province. Cette acquisition est un autre exemple de l'objectif stratégique de Moneris d'offrir des solutions technologiques créatives pour aider les entreprises canadiennes à passer au commerce électronique et à connaître le succès en ligne, au Canada, et partout dans le monde.

« UEAT a obtenu une réputation enviable sur le marché qui ne ressemble à nulle autre plateforme de commande en ligne. Nous avons développé une technologie solide pour les restaurants en tenant compte des pratiques exemplaires en matière d'expérience utilisateur et d'intelligence artificielle. Nous offrons une vaste gamme d'outils pour aider les restaurateurs à tirer profit des commandes en ligne pour faire croître leur entreprise. Pour couronner le tout, nous offrons du soutien et de la formation simple aux restaurateurs pour les aider à propulser leurs ventes numériques, explique Martin Lafrance, président et cofondateur de UEAT. Nous sommes ravis de faire partie de Moneris, tout en continuant d'accroître notre présence, de créer davantage d'emplois au Québec et de stimuler notre économie locale. »

Comme les deux entreprises sont privées, les modalités de l'entente d'acquisition n'ont pas été divulguées.

À propos de UEAT

Basée au Canada, UEAT crée des solutions de commande en ligne novatrices pour aider les chaînes de restaurants et les restaurants indépendants en Amérique du Nord à accroître la valeur à vie globale de ses clients ainsi qu'à améliorer leurs marges de profit grâce à une gamme de solutions de commande en ligne et de paiement basées sur l'intelligence artificielle qui personnalisent l'expérience de chaque client.

Pour en savoir plus, consultez le site www.UEAT.io

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement unifié novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com

