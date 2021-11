S'engage à atteindre un objectif de carboneutralité pour les volets 1, 2 et 3

Fixera des objectifs de réduction des émissions à court terme au cours des deux prochaines années, dans le cadre de l'accord Business Ambition for 1.5°C Pledge de l'initiative Science Based Targets (SBTi) (anglais seulement) .

Business Ambition for 1.5°C Pledge . Marque une avancée audacieuse dans le but de construire une entreprise de collations plus durable.

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'engageait à atteindre la carboneutralité en 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Dans le cadre de son engagement, Mondelēz International a signé l'accord Business Ambition for 1.5°C de l'initiative Science Based Targets, et harmonisera ses cibles d'atténuation des émissions à long terme avec l'objectif ambitieux de limiter l'augmentation de la température, conformément à l'Accord de Paris. Mondelēz International s'est également jointe à la campagne Objectif zéro des Nations Unies afin de contribuer à la mise en place d'une économie décarbonisée. Ces engagements marquent une avancée audacieuse dans l'approche distinctive de Mondelēz International en matière de développement durable, qui permet de réaliser des progrès durables à grande échelle et de créer une valeur à long terme pour l'entreprise et ses partenaires.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec l'initiative Science Based Targets pour réduire notre empreinte écologique et l'annonce d'aujourd'hui contribuera à accélérer nos efforts actuels pour créer une entreprise de collations plus durable », a déclaré Dirk Van de Put, président et chef de la direction. « Nous transformons la façon dont nous faisons des affaires dans l'ensemble de nos installations et avec nos partenaires fournisseurs et agriculteurs, qu'il s'agisse de chercher à améliorer les pratiques de culture du cacao en Afrique de l'Ouest ou de promouvoir l'agriculture régénérative dans les champs de blé du Midwest des États-Unis. »

Ce nouvel engagement s'appuie sur les objectifs scientifiques que l'entreprise s'est fixés en 20201 pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Au cours des deux prochaines années, l'entreprise établira un plan comportant des objectifs intermédiaires pour ses principales sources d'émissions, conformément au protocole de 1,5°C, et présentera des rapports annuels sur les progrès réalisés, dans un souci de transparence, comme le prévoit l'initiative Science Based Target.

Une approche globale pour atteindre l'objectif de carboneutralité

L'approche de Mondelēz International en matière de GES vise à permettre à l'entreprise d'apporter des changements durables à grande échelle en donnant la priorité aux activités qui peuvent avoir le plus grand impact, en se concentrant sur des solutions innovantes et mesurables et en collaborant à la transformation du secteur. L'entreprise adoptera une approche globale pour atteindre son objectif de carboneutralité en concentrant ses efforts sur des secteurs clés et en respectant ses objectifs et cibles actuels :

Ingrédients2 et emballages provenant de sources durables :

S'approvisionner à 100 % en cacao pour les marques de chocolat par le biais du programme Cocoa Life d'ici 2025.

S'approvisionner à 100 % en blé pour les biscuits de l'UE par le biais du programme Harmony d'ici 2022.

Concevoir des emballages recyclables à 100 % d'ici 2025.

Réduire l'utilisation globale de plastique vierge de 5 % et l'utilisation globale de plastique rigide vierge de 25 % d'ici 20253.

Activités de Mondelēz International :

Continuer à convertir l'empreinte électrique de l'industrie manufacturière mondiale en énergie renouvelable.

Réduire le gaspillage alimentaire de 15 % dans la fabrication et de 50 % dans la distribution d'ici 2025 4 .

. Viser l'efficacité énergétique des fours à biscuits et des chaudières à vapeur.

Commencer à remplacer les combustibles thermiques (par exemple, le gaz naturel, le diesel, l'essence) par des énergies « vertes ».

Logistique :

Investir dans de nouveaux concepts de mobilité, notamment les camions électriques et à hydrogène.

Réduire les émissions produites par les entrepôts, tant dans les installations appartenant à l'entreprise que dans celles de tiers, en adoptant des sources d'énergie renouvelables.

Améliorer l'efficacité des réseaux de distribution, notamment optimiser les itinéraires, améliorer l'utilisation des camions et des conteneurs, accroître les solutions intermodales et réduire les distances parcourues.

Tirer parti des engagements et actions en cours

« Bien que nous ayons déjà réalisé des progrès considérables, le chemin vers la carboneutralité exigera que nos activités se transforment davantage et qu'une collaboration mondiale s'instaure entre les industries, les secteurs et les paysages », a déclaré Chris McGrath, vice-présidente et cheffe de l'Impact mondial et du Développement durable. « Nous continuerons de concentrer nos efforts sur l'exploitation de modèles éprouvés et de solutions disponibles, tout en mettant à profit notre importance et notre influence pour favoriser les progrès techniques, la collaboration entre le secteur public et le secteur privé et les investissements destinés à stimuler l'innovation. »

À ce jour, les efforts continus de l'entreprise pour favoriser des changements significatifs à grande échelle ont permis de réaliser des progrès considérables en matière d'approvisionnement durable5 en ingrédients clés et de réduction de la consommation d'énergie, d'eau et du volume de déchets dans l'ensemble des installations de fabrication appartenant à l'entreprise, progrès sur lesquels l'objectif de carboneutralité va s'appuyer et s'accélérer. Au cours de la dernière année, l'entreprise a réalisé des progrès considérables et a dépassé un grand nombre de ses cibles existantes pour 2020 et 2025, notamment :

Cibles de 20256 pour les ingrédients durables :

68 % du volume de cacao des marques de chocolat proviennent du programme Cocoa Life.

99 % d'huile de palme provenant de fournisseurs respectant le plan d'action 2020 de l'entreprise relatif à l'huile de palme.

Impact environnemental - réalisations en 20207 :

Réduction de 24 % des émissions de CO 2 provenant de la fabrication, dépassant la cible de 15 %.

provenant de la fabrication, dépassant la cible de 15 %. Réduction de 33 % de la consommation d'eau prioritaire, dépassant la cible de 10 %.

Réduction de 31 % du total des déchets provenant de la fabrication, dépassant la cible de 20 %.

Pour de plus amples informations sur la stratégie, les objectifs et les progrès de Mondelēz International en matière de développement durable, veuillez consulter le rapport de l'entreprise : 2020 Snacking Made Right Report (anglais seulement).

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de bien grignoter dans plus de 150 pays du monde. Affichant un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits Oreo, belVita et LU; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone; les bonbons Sour Patch Kids et la gomme Trident. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à www.twitter.com/MDLZ.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Les mots, et les variantes de mots, tels que « sera », « peut », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « engagement », « cible » et autres expressions similaires visent à reconnaître ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations sur la transformation de l'entreprise de Mondelēz International et la création de valeur à long terme pour l'entreprise de Mondelēz International et ses partenaires; l'objectif de carboneutralité de Mondelēz International; les efforts de Mondelēz International pour créer une entreprise de collations plus durable; et les autres stratégies, objectifs, cibles et initiatives environnementales, sociales et de gouvernance de Mondelēz International. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Mondelēz International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Mondelēz International diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives de Mondelēz International. Veuillez également consulter les facteurs de risque de Mondelēz International, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre, énoncés dans les documents que l'entreprise dépose auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le dernier rapport annuel déposé (formulaire 10-K). Mondelēz International décline et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. En outre, les déclarations historiques, actuelles et prospectives liées au développement durable peuvent être fondées sur des normes de mesure des progrès qui sont encore en cours de réalisation, sur des contrôles et des processus internes qui continuent d'évoluer et sur des hypothèses susceptibles d'être modifiées à l'avenir. Les informations incluses dans ce document, ainsi que toutes les questions jugées importantes aux fins de ce document, peuvent être considérées comme non importantes aux fins des rapports présentés à la SEC. Dans le contexte de ce document, le terme « important » est distinct et ne doit pas être confondu avec le terme défini aux fins des rapports présentés à la SEC.

_____________________ 1 Ir.mondelezinternational.com 2 Les principes de l'approvisionnement durable se trouvent à CocoaLife.org et Harmony.info 3 Par rapport à 2020, en supposant une composition constante du portefeuille 4 Par rapport à 2018 5 L'approvisionnement durable défini à CocoaLife.org et Harmony.info 6 Chiffres réels 2020 7 Par rapport à 2013

