MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW/ - Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, de BMO Groupe financier a remporté un prix Best Executive Award 2021 de Report on Business.

Les prix Best Executive Awards de Report on Business sont un programme annuel qui célèbre l'excellence chez les dirigeants autres que les chefs de la direction, aux échelons de premier vice-président, de vice-président à la direction et de cadre supérieur (ou l'équivalent). Les 50 lauréats choisis pour 2021 représentent le meilleur du leadership canadien dans cinq secteurs fonctionnels : les finances, les ressources humaines, les opérations, les ventes et le marketing, et la technologie Mme Malone fait partie des 10 lauréats dans la catégorie Ressources humaines.

« Au cours de sa carrière, Mona s'est démarquée en tant que leader visionnaire, animée par une raison d'être et axée sur les résultats - ayant un impact important dans chacun de ses rôles. Plus récemment, en tant que membre du comité de direction de la Banque, Mona a joué un rôle clé, contribuant à l'établissement et à la mise en œuvre de notre stratégie, ainsi qu'à la définition et à l'avancement de la stratégie de la Banque en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans le cadre de l'initiative L'inclusion sans obstacles 2025, a expliqué Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « L'équipe Talent et culture de BMO est une leader et une gardienne de la culture de BMO qui favorise notre réussite. Je suis très fier que Mona soit à sa tête alors que nous continuons à bâtir une banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir. Au nom de tous à BMO, je félicite Mona pour cette marque de reconnaissance bien méritée. »

Diplômée avec mention honorifique de la Ivey Business School de l'Université Western Ontario, Mme Malone a occupé divers postes liés aux ressources humaines et aux groupes d'exploitation tout au long de sa carrière à BMO. En tant que membre du Comité de direction de la Banque, elle est responsable du programme de l'équipe Talent et culture, qui comprend les Ressources humaines, L'Académie BMO - université d'entreprise et installation de pointe de la Banque qui prépare les employés au monde du travail du futur - et BMO U, une dynamique plateforme d'apprentissage mobile. Mme Malone est une ardente défenderesse de la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et du rôle essentiel que jouent les Ressources humaines pour concrétiser cette raison d'être au profit des collègues, des clients et des collectivités que BMO sert.

Outre son leadership dans la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de la Banque, d'autres initiatives lancées sous la direction de Mme Malone incluent la numérisation des processus des ressources humaines qui permettent une plus grande efficacité et des programmes de leadership et d'avancement professionnel destinés aux employés. Mme Malone a également joué un rôle essentiel dans la mobilisation de la réponse de BMO à la pandémie mondiale de COVID-19. La réponse de BMO à la COVID-19 a compris le lancement de soins de santé virtuels et à la création d'un Carrefour Bien-être doté d'un soutien complet pour la santé, le bien-être et la résilience. BMO offrira également du temps libre rémunéré à tous les employés de la Banque qui se feront vacciner à leur tour.

Mme Malone a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine en reconnaissance de son travail communautaire au sein d'organismes qui se consacrent au développement des jeunes. Elle est également présidente du conseil consultatif du Ian O. Ihnatowycz Institute for Leadership de l'Ivey Business School, membre du conseil des gouverneurs de Branksome Hall et membre du conseil des gouverneurs de l'initiative The Long Run.

Le Globe and Mail a lancé les prix Best Executive Awards de Report on Business en 2020.

Les dirigeants gagnants de 2021 ont été choisis à la suite d'un appel de candidatures de dirigeants d'entreprises publiques et privées, d'organismes sans but lucratif, d'institutions gouvernementales et d'établissements universitaires canadiens. Les nominations ont été évaluées par l'équipe éditoriale de Report on Business en fonction de l'historique de carrière, du style de leadership, des réalisations et de l'influence des candidats.

Pour en savoir plus sur le programme Best Executive Awards et pour voir la liste des lauréats de cette année, veuillez consulter le site www.tgam.ca/BestExec (en anglais seulement).

