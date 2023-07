MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, a été nommée championne des Prix honorifiques de Catalyst pour 2023. Cette reconnaissance rend hommage aux dirigeants d'entreprise qui accélèrent les progrès pour les femmes en se faisant les champions de l'inclusion en milieu de travail.

Le titre de championne des Prix honorifiques de Catalyst décerné à Mme Malone reflète son leadership et l'impact qu'elle a eu en tant qu'architecte de la stratégie L'inclusion sans obstacles de BMO. Depuis le lancement de la stratégie L'inclusion sans obstacles en 2020, sous la direction de Mme Malone, BMO continue de progresser vers ses objectifs de représentation de la diversité et a lancé de nouveaux programmes audacieux qui font progresser l'engagement de la Banque en faveur d'une société inclusive.

« Ce prix reflète les progrès extraordinaires que BMO a réalisés grâce au leadership de Mona dans le cadre de notre stratégie L'inclusion sans obstacles, explique Darryl White, chef de la direction de BMO. Elle a apporté clarté et discipline à notre planification de la représentation de la diversité, et elle a élevé l'importance de l'inclusion à BMO, faisant de celle-ci un élément essentiel de notre façon de servir nos clients et les collectivités. Mona incarne ce que signifie être une championne des Prix honorifiques de Catalyst. »

Cette reconnaissance fait suite à l'inclusion de Mme Malone dans la liste des Canada's Top Ten CHROs (dix meilleurs chefs des ressources humaines au Canada - en anglais) du magazine DiversityCan. Au cours du mandat de Mme Malone en tant que chef des ressources humaines, BMO a reçu de nombreuses distinctions en tant qu'employeur inclusif, y compris des reconnaissances dans l'Indice d'égalité des sexes de Bloomberg, la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights, le palmarès des meilleurs employeurs en matière de diversité de Forbes, le palmarès des meilleurs employeurs pour les femmes de Forbes et la liste Women Lead Here de Report on Business.

Mme Malone continue d'être une championne pour les nouvelles générations de femmes d'affaires et est profondément passionnée par le talent, le leadership et la communauté. Elle utilise sa voix pour faire la différence en influençant les rôles sociaux et en bâtissant des équipes accomplies.

Depuis plus de 30 ans, les prix Catalyst rassemblent des experts et des chefs d'entreprise influents pour partager des connaissances et façonner le dialogue sur l'avancement des femmes en milieu de travail. Depuis le lancement des prix au Canada en 2010, 72 chefs d'entreprise exceptionnels ont été reconnus, dont Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine (2021), Simon Fish, ancien conseiller général (2018) et Kona Goulet, chef, Équité et inclusion des Autochtones (2018).

À propos de Catalyst

Catalyst (en anglais) est un organisme mondial sans but lucratif qui travaille de concert avec des chefs de la direction parmi les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Depuis 1962, le leadership éclairé de Catalyst - qui comprend un savoir-faire inégalé sur le milieu de travail et des recherches exploitables - a permis d'accélérer les progrès pour les femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail.

À propos des Prix honorifiques de Catalyst

Lancés au Canada en 2010, les Prix honorifiques de Catalyst reconnaissent des personnes remarquables qui représentent la référence en matière de pratique de leadership inclusif. Chaque année, les candidats sont proposés par des collègues et des dirigeants de leur organisation. Toutes les candidatures, y compris les lettres de recommandation, font l'objet de plusieurs cycles d'examen avant que les décisions finales ne soient prises par une équipe de sélection composée d'experts de Catalyst.

Depuis 2010, les Prix honorifiques de Catalyst ont reconnu plus de 72 leaders. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le site events.catalyst.org/2023-catalyst-honours (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

