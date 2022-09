OTTAWA, ON, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui se tient la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui nous offre l'occasion de réfléchir aux répercussions historiques et actuelles de la colonisation et de ses politiques sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

L'Association médicale canadienne (AMC) reconnaît les conséquences graves et tragiques de la colonisation sur plusieurs générations parmi les peuples autochtones - conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Dans l'ensemble de l'organisation, nous travaillons fort pour mieux comprendre les dommages causés par les pensionnats, le racisme, les politiques médicales discriminatoires et de nombreux autres instruments de colonisation et d'oppression.

Nous savons que la profession médicale a contribué à ces problèmes. L'AMC s'engage à prendre part au processus de vérité et de réconciliation, à regarder en face notre histoire commune et à s'attaquer aux instruments de colonisation et d'oppression d'aujourd'hui. Nous aspirons à créer un avenir où les patients autochtones pourront recevoir des soins de la plus grande qualité, dans un environnement respectueux et sécuritaire - voilà le sens de notre engagement à l'égard de l'accès à des soins inclusifs pour tous.

L'AMC continue d'apprendre et de poser des gestes concrets en faveur de la réconciliation, notamment en mettant en valeur les voix autochtones et en travaillant de concert avec les premiers peuples en vue de changer les choses.

En septembre 2022, l'AMC a réuni le Cercle d'orientation stratégique. Ce groupe formé de membres des Premières Nations, d'Inuits et de Métis ayant une vaste expertise collabore avec l'AMC et conseille l'organisation sur les moyens de promouvoir l'amélioration des résultats en matière de santé chez les peuples autochtones. Nous nous engageons également à accompagner les membres du personnel dans leur cheminement vers la vérité et la réconciliation, en offrant plusieurs occasions d'apprentissage et de mobilisation.

Comprendre les répercussions de la colonisation, c'est mieux comprendre l'histoire du Canada et la place que nous y occupons. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus inclusif ainsi que des systèmes de santé accessibles à tous, axés sur les patients et mieux adaptés à leurs besoins. Nous vous invitons à prendre le temps, aujourd'hui et tout au long de l'année, de participer au processus de vérité et de réconciliation aux côtés des peuples autochtones.

Ils nous mèneront là où nous devons aller.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

