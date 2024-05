Mois national de la physiothérapie - L'importance des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie dans la prestation de soins et de services de santé au Québec

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), l'Association québécoise de la physiothérapie (AQP) et la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec (FCPQ) profitent du mois national de la physiothérapie pour souligner leur 50e, 10e et 35e anniversaire et les grands moments de leur histoire respective.

Travaillant en étroite collaboration avec les équipes de soins, les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie contribuent à offrir des soins et des services de qualité aux patients, via une grande variété d'approches de traitements, autant dans les unités de soins, en clinique de COVID-19 longue, en Groupe de médecine familiale (GMF), à l'urgence que dans de nombreuses cliniques privées. L'OPPQ, l'AQP et la FCPQ soulignent ainsi en mai le travail des 9 200 professionnelles et professionnels de la physiothérapie.

Protéger le public : une mission riche de 50 ans d'histoire pour l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Au cours de ce demi-siècle, de grandes réalisations ont marqué l'histoire de l'OPPQ. Parmi celles-ci, notons la possibilité, depuis 1990, d'avoir accès à un physiothérapeute sans avoir recours à une prescription médicale. Ensuite, en 2003, l'intégration des technologues en physiothérapie (anciennement ''thérapeutes en réadaptation physique'') à l'Ordre et au système professionnel, constitue également un événement marquant dans l'histoire de l'OPPQ. Plus récemment, les années 2015 et 2020 se sont soldées par un avancement important dans la collaboration interprofessionnelle. En effet, des ententes conjointes ont été conclues avec différents ordres professionnels permettant notamment l'échange d'information entre le physiothérapeute et le pharmacien ou encore l'autorisation de retour au jeu à la suite d'un traumatisme craniocérébral. Enfin, au tournant des années 2020, alors que sévissait la pandémie, le champ professionnel s'est enrichi, notamment avec la prescription de radiographies (remboursée par la RAMQ) et l'attribution des aides à la mobilité (fauteuil roulant, canne, béquille, etc.).

« Le mois national de la physiothérapie est la parfaite occasion pour débuter les activités entourant notre 50e anniversaire aux côtés de partenaires clés. », explique Manon Dufresne, physiothérapeute, présidente de l'OPPQ. « Au courant des cinquante dernières années, l'Ordre a dirigé des dossiers d'importance visant toujours à protéger le public et à veiller à ce que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie répondent aux plus hauts standards de compétence et d'intégrité tout au long de leur parcours professionnel », complète-t-elle.

Un rayonnement assuré de la profession par l'Association québécoise de la physiothérapie depuis 10 ans!

Fondée en 2014, l'AQP mobilise l'ensemble des professionnelles et professionnels de la physiothérapie au Québec et les représente de manière forte, dynamique et influente afin d'améliorer la santé de la population québécoise. Sa raison d'être est d'assurer à la physiothérapie la place et le rayonnement qui lui reviennent partout à travers la province et faire du Québec un chef de file dans le domaine. L'AQP a su être un vecteur de changement à travers ses cinq sommets de la physiothérapie en rassemblant les acteurs clés de la physiothérapie. C'est également à travers des initiatives de représentation politico-sociales qu'elle a établi des partenariats stratégiques, comme avec le Conseil pour la protection des malades (CPM), déposé des énoncés de position et rapports aux différentes instances tels que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et l'Assemblée nationale.

« L'AQP a su se positionner efficacement dans les dernières années à l'intérieur d'un environnement physiothérapique évoluant extrêmement rapidement. Les liens forgés avec les autres acteurs du réseau de la santé nous permettront d'augmenter notre présence dans tous les milieux de soins » indique Samuel Trottier-Lapointe, physiothérapeute et président de l'AQP. « La physiothérapie a le vent dans les voiles et quel meilleur moment que le mois national de la physiothérapie pour réfléchir sur nos actions passées, afin d'optimiser le futur ».

Pôle rassembleur de plus de 330 cliniques québécoises, la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec souligne son 35e anniversaire

Fondée en 1989 par et pour des physiothérapeutes propriétaires de clinique, la FCPQ est depuis 35 ans un porte-voix des cliniques pour positionner la physiothérapie comme un point de service du système de santé. L'objectif de la FCPQ réside dans celui de faciliter l'accessibilité aux soins et services de physiothérapie en offrant un réseau de cliniques sur l'ensemble du territoire québécois au sein desquelles les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie exercent avec qualité et professionnalisme. « Nous avons à cœur que toutes les personnes qui ont besoin de nos services, pour de grands comme de plus petits bobos, y aient facilement accès, a déclaré Edith Castonguay, physiothérapeute et, présidente de la FCPQ. La Fédération est fière de soutenir les efforts des cliniques en poursuivant cette collaboration aux côtés de l'OPPQ et de l'AQP pour leur permettre de s'adapter aux changements et innover afin d'offrir le meilleur à leur patientèle. »

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) a pour mission d'assurer la protection du public, la qualité des services professionnels fournis par les

6 250 physiothérapeutes et 2 997 technologues en physiothérapie du Québec de même que le développement de ces deux professions.

https://oppq.qc.ca

Association québécoise de la physiothérapie

La mission de l'Association québécoise de la physiothérapie est d'assurer à la profession la place et le rayonnement qui lui reviennent partout à travers la province et de faire du Québec un chef de file dans la pratique de la physiothérapie. https://www.aqp.quebec

Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec

La Fédération des cliniques de physiothérapie fait la promotion de celles-ci et soutient leur croissance et leur développement par la mise en valeur de la physiothérapie.

https://physioquebec.com

