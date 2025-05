La prévention : un rôle clé des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - À l'occasion du mois national de la physiothérapie, l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) et la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec (FCPQ) soulignent l'apport des 6 395 physiothérapeutes et 3 141 technologues en physiothérapie œuvrant à la prévention en santé aux quatre coins du Québec.

Alors que le gouvernement du Québec prépare sa Stratégie nationale de prévention en santé 2025, les professionnelles et professionnels de la physiothérapie réaffirment leur rôle central dans la promotion de la santé durable et la réduction de la pression sur les soins et services de santé au moyen d'activités de promotion et de prévention. Leur expertise en prévention des blessures, du déconditionnement de la personne âgée ou hospitalisée, des incapacités et des troubles musculosquelettiques constitue un immense avantage stratégique dans cette nouvelle vision de la santé publique.

Activités de prévention en physiothérapie

Contrairement à une idée largement répandue, la physiothérapie ne se limite pas à la réadaptation après une blessure ou une intervention. Elle joue un rôle clé en amont, en aidant les individus à maintenir leur autonomie, à prévenir les douleurs chroniques et à améliorer leur qualité de vie au quotidien. Grâce à des programmes personnalisés et des conseils adaptés, basés sur une évaluation approfondie, ainsi qu'à un travail interdisciplinaire (ergothérapeutes, médecins, etc.), les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie interviennent pour réduire les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs.

L'éducation en physiothérapie, centrée sur les besoins de la personne, est essentielle pour l'autonomiser et prévenir efficacement les récidives ou complications.

« Trop souvent, on consulte une professionnelle ou un professionnel de la physiothérapie une fois que la douleur s'est installée. Pourtant, en travaillant en prévention, nous pouvons éviter bon nombre de blessures et de troubles qui nuisent à la qualité de vie des gens. Non seulement cela rassure les patientes et les patients, mais cela leur permet aussi de continuer à vaquer à leurs activités quotidiennes. Les besoins en soins et services augmentent et le système de santé est sous pression. La prévention s'impose comme une solution durable et efficace -- et la physiothérapie y occupe une place centrale », explique Manon Dufresne, physiothérapeute, présidente de l'OPPQ.

« La prévention en physiothérapie s'adresse à toutes et à tous, que vous soyez des sportives et sportifs amateurs, des personnes aînées, des travailleuses et travailleurs, des enfants ou encore des personnes atteintes de maladies chroniques. Chaque groupe bénéficie d'interventions spécifiques qui visent à renforcer les capacités physiques, à prévenir les blessures et à favoriser l'autonomie », renchérit Édith Castonguay, présidente de la FCPQ.

L'OPPQ en faveur d'une prévention forte et structurée

L'OPPQ appuie pleinement les efforts en matière de prévention en santé. Il soutient d'ailleurs les recommandations du mémoire « S'unir pour prévenir : les actions clés à prioriser pour une société en meilleure santé » de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Il participera sous peu au Forum sur la prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux et fait partie de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie, un regroupement engagé pour un système de santé plus durable et axé sur la prévention.

Dans le même ordre d'idée, l'OPPQ s'implique activement dans les travaux qui visent à élaborer une nouvelle Politique nationale sur les soins et les services de soutien à domicile (SAD), au cours desquels l'Ordre a déposé un mémoire en février 2025. Les recommandations de l'Ordre soulignent non seulement l'apport indéniable des technologues en physiothérapie et des physiothérapeutes dans les SAD, mais également leur contribution dans la prévention de certaines problématiques, dont les chutes et les troubles de l'équilibre, ainsi qu'au maintien ou à l'amélioration de la sécurité à domicile.

Exemples de programmes déjà en place au Québec

Le Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) est un programme gratuit conçu pour les personnes aînées autonomes de 65 ans et plus qui vivent à domicile et qui sont préoccupées par les chutes ou par leur équilibre. Animé par une professionnelle ou un professionnel de la santé, ce programme vise à améliorer l'équilibre, la flexibilité et la force physique, à contribuer à garder les os en santé et à reprendre confiance en ses moyens.

Le programme Agir tôt s'adresse aux enfants âgés de 0 à 5 ans ainsi qu'à leur famille. Il vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficultés dans le développement des enfants afin de les orienter vers les bons services rapidement. Ainsi, des professionnelles et professionnels de la physiothérapie peuvent intervenir en première ligne auprès d'enfants afin de soutenir le développement de tout leur potentiel et faciliter leur entrée à la maternelle.

Les professionnels de la physiothérapie peuvent animer des classes d'exercices généraux destinées à des groupes de personnes atteintes de maladies chroniques.

De plus, l'article 39.4 du Code des professions stipule que l'information, la promotion de la santé, et la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l'exercice de la profession des membres d'un ordre professionnel dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.

À propos de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) a pour mission d'assurer la protection du public, la qualité des services professionnels fournis par les 6 365 physiothérapeutes et 3 141 technologues en physiothérapie du Québec de même que le développement de ces deux professions.

Pour trouver une professionnelle ou un professionnel de la physiothérapie dans votre région : Trouvez un professionnel en physiothérapie | OPPQ

À propos de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec

Fondée en 1989 et rassemblant plus de 300 cliniques sur l'ensemble du territoire québécois, la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec (FCPQ) a pour objectif de faciliter l'accessibilité aux soins et services de physiothérapie en offrant un réseau de cliniques sur l'ensemble du territoire québécois au sein desquelles les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie exercent avec qualité et professionnalisme.

