L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec souligne la - Journée internationale de la physiothérapie

MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la physiothérapie se déroulant le 8 septembre, Manon Dufresne, présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) et physiothérapeute, présente ses principales priorités ainsi que les projets qui l'attendent cet automne. Elle réitère d'ailleurs son engagement et son désir de faire évoluer la profession vers un accès élargi au système de santé québécois. De plus, l'optimisation du potentiel du champ de pratique et des compétences des 9 500 physiothérapeutes et technologues en physiothérapie demeure parmi ses principales cibles.

Manon Dufresne, pht, Adm.A., M. Sc. A., M. Sc. Présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (Groupe CNW/Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec)

« Les membres de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec jouent un rôle essentiel et complémentaire dans le cadre d'une prise en charge efficace, en collaborant étroitement avec les autres professionnelles et professionnels de la santé », déclare Manon Dufresne, présidente de l'Ordre.

Faciliter l'accès aux soins et aux services et à la première ligne : une priorité déployée grâce aux projets novateurs portés par les membres de l'OPPQ

L'implantation de projets innovants en physiothérapie est essentielle pour améliorer l'accessibilité aux soins et aux services, permettant ainsi un suivi plus efficace et plus efficient des patientes et des patients. « Parmi les moyens identifiés par l'Ordre, notons la pratique de la physiothérapie au sein des groupes de médecine de famille (GMF) ou à l'urgence, l'utilisation optimale des technologues en physiothérapie, la collaboration pluridisciplinaire ainsi que l'utilisation de la téléréadaptation en région éloignée. De plus, la présence de physiothérapeutes et de technologues en physiothérapie dans les cliniques de soins transitoires et cliniques de COVID longue ainsi que l'optimisation de la gestion des listes d'attente sont d'autres moyens permettant d'améliorer l'accès aux soins et aux services », affirme-t-elle.

Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux

À l'instar du gouvernement, l'Ordre est d'avis que l'on doit s'assurer que chaque patiente et patient rencontre la professionnelle ou le professionnel adéquat au bon moment visant à optimiser les soins et services pour répondre efficacement à ses besoins. « Nous arrivons à un point névralgique dans la modernisation du système professionnel et l'Ordre entend poursuivre sa contribution lors de consultations particulières ».

